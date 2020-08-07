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58同城旗下58心宠发布全新发展战略

2020年08月07日16:13  来源：人民网-财经频道
 

8月7日，58同城旗下58心宠品牌宣布与新瑞鹏集团达成深度合作伙伴关系，并发布全新发展战略。同时，将借助58同城品牌、流量、技术等资源，实现58心宠品牌的全新升级，致力于为消费者带来多元优质的宠物服务，并以全流程服务保障为商家赋能。

据悉，58心宠于2015年9月正式独立运营，并获得58同城天使轮投资，今年2月，58心宠正式回归58同城，将继续专注于推动国内宠物交易市场的健康发展，打造优质宠物交易信息平台，构建全流程购宠服务保障。

此次58心宠与新瑞鹏达成战略合作，将凭借合作伙伴超过80个城市、超1千家医院、近1万名线上医生的业务覆盖，为消费者带来从养宠知识学习、AI鼻纹识别，到购宠环节的全面健康体检、健康问题的快速诊治，以及各项用户权益的体验。

此外，58心宠还携手新瑞鹏集团，通过对各项到店信息数据的分析，为用户提供全面细致的幼宠健康认证服务和定制化会员服务，以及覆盖宠物全生命周期的可视化服务。

据介绍，58心宠建立严格的行业标准，打造商家准入、30天退换服务、AI鼻纹识别技术服务等行业闭环，为消费者带来高品质宠物服务。

在准入方面，58心宠要求商家拥有固定交易地点、有相应的营业执照、符合58心宠售后要求，并通过线上初审、犬舍猫舍复审、宠物店复审、例行巡检的多重考核。在售后方面，58心宠规定，售出的宠物30天内出现犬瘟热、犬细小病毒、等问题，商家必须免费更换一只同品种、同品质宠物或退款。此外，58心宠还有严格的信息发规则，商家上传的照片必须为实拍，对照片数量、拍摄方法和宠物标价也有相应严格规定。

据悉，58心宠在AI鼻纹识别技术支持下，提取出独一无二的宠物面部特征，帮助消费者识别宠物身份。AI鼻纹识别不仅有助于宠物证和检验检疫的办理，还能防止宠物丢失，为消费者更好地守护爱宠。

58心宠相关负责人介绍说，将依托58同城品牌、技术、服务等方面优势，构建平台+门店经营模式，在为宠物商家赋能的同时，也让消费者获得更多养宠技能。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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