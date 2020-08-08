卫星互联网技术赋能大运会 构筑全新观赛体验

人民网北京8月8日电 8月6日，第31届世界大学生运动会（以下简称“大运会”）赞助合作签约仪式在广州举行，成都市委宣传部常务副部长、大运会执委会市场开发和活动策划部副部长张映明与国星宇航董事长陆川现场签署战略合作协议。

据悉，第31届世界大学生运动会将于2021年8月18日至8月29日在中国成都隆重举行，预计将有170多个国家和地区的1万余名运动员及官员参赛，带来覆盖全球的参与度和影响力。此次成功签约后，作为全球领先的卫星互联网科技公司，国星宇航将通过“直播地球”APP等卫星互联网技术和产品，全面赋能智慧大运，为未来城市发展注入持久动力。

与国星宇航的全面合作，是大运会历史上首次与航天技术类企业携手深度合作，也是卫星互联网首次全面融入世界级综合性运动会，将对赛事的智慧创新发挥强有力的推动作用，进一步提升大运会品牌的硬核元素。“中国的Google Earth”——直播地球APP，是全球首个卫星全直播互联网平台，也是中国自己的卫星互联网平台，将把自主可控的卫星互联网技术应用切实渗透到大运会的各个环节中，深度服务这场在中国举办的世界顶级赛事。卫星与大运，科技与未来，也将为全球观众构筑起全新的观赛体验。

在活动现场，陆川表示，互联网时代营销模式有诸多创新，面向未来的AI卫星和卫星互联网可能会为这些创新来带更多灵感和可能性。大型体育赛事是城市和国家综合能力的展现，AI卫星在城市规划、基础设施等领域起到重要作用，在未来智慧城市扮演着重要角色，希望借助AI卫星让这些前沿科技成果更好得展现给民众，特别是大学生人群肩负着未来使命，他们会是很好的体验者和传播者。

(责编：栗翘楚、孙阳)