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《三十而已》爆火 连带惊艳出圈的独立女性品牌OVV什么来头？

2020年08月10日11:18  来源：中国网
 

2020年，第一批“90后”迎来了而立之年。一部围绕30+女性的群像电视剧《三十而已》爆红。从《乘风破浪的姐姐》刷屏到《三十而已》热播，2020年“她题材”的电视剧和综艺涌动着女性势能的崛起，裹挟着极高的话题度而来。豆瓣评分7.6，横扫短视频APP、#王漫妮沪漂##顾佳今天离婚了吗##钟晓芹陈屿复婚#132个热搜讨论度爆表......《三十而已》成为了真正意义上的“现象级”女性题材剧。

伴随着《三十而已》的爆红，剧中一个多次出现的独立女装品牌也成功出圈，不仅剧中主角同款持续爆红，还被网友称为“宝藏品牌”——它就是中国首个“她能量”女装品牌OVV。它总是出现在女主角决定独立承担起她全部命运的时刻：钟晓芹离婚、顾佳勇闯太太圈、王漫妮告别游轮，不用商品本身的价值来定义女性，而是服务于独立女性，用为穿着者而生的高级成衣，展现女性强大的自主能量和魅力。

过去，人们对女性的性别刻板印象是活动范围在家庭以内，女性面临冲突的时候往往妥协、逃避。以往的影视作品中，总是强调女性因努力而成功，因能力不足而失败。即便是每每击中爽点的“黑化”剧情，也往往要铺垫大量的逆来顺受桥段。我们的文化中所强调的女性魅力永远需要有一个柔美的底色。

2007年，著名经济学家史清琪女士首次提出了“女性经济”，也就是“她经济”的概念。她认为，女性经济独立自主、旺盛的消费需求与消费能力意味着一个新的经济增长点正在形成。到了2017年，世界银行劳动力市场数据显示中国女性劳动力参与率达61.5%，高于美国(55.74%)、日本(50.5%)和法国(50.56%)等高收入国家。

“她经济”十年成长，越来越多精神独立、拥有知识以及工作能力的女性在社会发展中做出了巨大贡献。如今全球有许多女性正运用她们的影响力，改变家庭、职场、市场和政治的基本环境。基于这样的洞察，2017年中国首个“她能量”女装品牌OVV诞生。

作为《三十而已》官方独家女装合作伙伴，OVV在剧中成为三位拥有强大精神自决力量的女主角信赖的选择，陪伴她们经历了挫折和挑战，直面人生的风浪，重新定义了女性的多元化魅力。

服务于25至45岁都市独立女性，OVV将天然优质面料运用到成衣中，讲述每一件衣服的不同个性。将羊绒、纯羊毛精纺、真丝等高级面料，用心打造成兼具性价比的成衣。这样的OVV，可以理解为女装中的“成分党”，也是中国女装中第一个抛开“女为悦己者容”价值观，让服装回归服务女性自己，强调女性本身能量和魅力的品牌。

让商品价值回归使用价值本身，在OVV的设计中，你很难看到“讨好感”。一条剪裁精致的连衣裙，一件合体挺拔的西装外套，往往是考究版型、甄选面料的结合，不谄媚任何流行元素，既能满足通勤需求，又展现了如OVV品牌slogan所言的不费力的高级感。给拥有强大能量的女性，一个处于快时尚和奢侈品牌之间的新选择。正如微博网友@一粒铜碗豆豆所言：“OVV就是那种挂在那里似乎平平无奇，穿在身上就要大喊OMG的神仙衣服。”

事实上，《三十而已》之前，OVV已经是一个在独立女性圈层中颇具影响力的女装品牌。从品牌代言人杜鹃到品牌形象大使秦舒培，都是坚定自我、不迎合任何人的优雅女性形象，一直在陪伴女性呈现自己最迷人的姿态。

《三十而已》爆红之后，OVV被扒出了更多的历史。你可能难以想象这个低调的轻奢女装品牌，竟出自国民品牌海澜之家之手。这并不是“男人的衣柜”第一次做女装，却展现了它对品牌运营的深刻理解。众所周知，海澜之家以往总是以大众亲民的形象出现，和轻奢概念并不沾边，这次旗下的女装品牌OVV“脱胎换骨”爆红出圈，也让人看到了母品牌的操盘能力。

如今“她能量”的爆发才刚刚开始，作为《三十而已》的独家女装合作品牌，OVV还非常年轻。女性议题正在成为风口，未来市场理应期待更多致力于女性多元魅力和价值的品牌乘风破浪。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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