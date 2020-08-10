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大众金融素养需匹配市场发展速度

2020年08月10日15:25  来源：环球网
 

　　近年来,随着信息飞速发展与国民经济的不断提升,国家经济体制不断创新突破,大众财富阶层势然崛起,人均可消费与支配资产增多。但相对之下,越来越多人对于个人生活经济支出、财富认知、财富支配等金融行为无法做出正确的判断,形成盲目的自我认同现象。

　　尤以金融市场的不断变化以及理财产品的推陈出新,大众金融素养的提升无法匹配市场发展速度,使其观摩市场动态、研判投资风险、资产投资分配等行为变得格外艰难。

　　金融素养教育并不是单一教育形式,它是培养人们对所处社会经济中必须的金融知识、投资理财技能、财富认知与支配以及人生价值观等综合类教育,但国内仍缺乏体系化的教育课程,大众金融素养仍需提高。亟需通过知识学习,增强自己对财富的认知,掌握资产配置与管理技能。

　　《国家治理》周刊 “公众金融素养与金融观念报告中”指出,居民受访者普遍高估自身金融素养,欠缺与日常生活紧密相关的金融知识,且多数受访者具有财务规划意识,部分受访者还未准备为养老开支未雨绸缪。金融安全问题成为公众投资理财时的隐患,需要社会各主体合力普及相关知识。”

　　有业内人士指出,在促进金融素养教育体系中,社会机构也起到关键作用,建立起自主体系内完善、体系化的培训教育课程。 “理论知识与工具的使用只是基础,最重要的是让人们学习并认知到思维观念的重要性,这也是像快财商学院作为社会机构应尽的责任与义务,通过教育引导让人们能形成主观意识,去主动性的研判自身资产管理能力,规避投资风险。”快财商学院李远鹏表示,教育应注重针对性,对不同人群制定不同的追求解决方案,在配合与响应国家政策的同时,社会机构应不断迭代自身“授业”模式,以正确的态度去做好大众素养教育。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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