上海医药入选世界500强排行榜单

近日，2020年《财富》世界500强排行榜发布，中国上榜公司达到133家。其中，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）首次进入榜单，位列第473位，中国企业排名第124位。榜单显示，全球共有21家医药企业上榜，上海医药是其中仅有的两家中国药企之一。

据悉，上海医药是一家覆盖医药制造和商业的全产业链医药企业。2008年6月，上海市委、市政府决策由上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）重组并控股上海医药（集团）有限公司（上海医药控股股东，简称“上药集团”），上实集团充分利用跨境沪港的优势，将资本“融”入优势产业，“融”入上海，为上海医药的长足发展明晰了战略，提供了强大助力。2009年10月，上药集团重组方案正式公布，上实系三家医药业务上市公司上海实业医药投资股份有限公司、上海市医药股份有限公司和上海市中西药业股份有限公司重组形成上海医药，同时将上实集团（含上药集团）73.85亿元医药资产注入上海医药，实现上实集团医药业务的整体上市。

2010年3月，重组后新的“上海医药”在上海证券交易所恢复交易。2011年，上海医药完成在香港证券交易所主板H股上市。重组11年来，上海医药经过内生增长和对外并购合作，加快市场化改革，公司综合实力实现了跨越式发展。

2019年年报显示，2019年上海医药实现营业收入1,865.66亿元人民币，同比增长17.27%，其中医药工业实现销售收入234.90亿元，同比增长20.70%。2019年，上海医药研发人员数量已超过1200名，研发费用达到13.50亿元，同比增长27.22%，创新药与仿制药均取得了重大进展，多次获得国家科技进步一等奖、二等奖。同时，公司加快构建开放创新体系，一方面通过“融产结合”的方式加速创新转型，另一方面通过与高校和科研院所的合作实现“强强联手”，共同推进尖端创新项目。（牛广文）

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