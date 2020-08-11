人民网>>财经

58同城举办“中国蓝领就业市场景气指数”发布会

2020年08月11日15:32  来源：人民网-财经频道
 

8月11日，“中国蓝领就业市场景气指数”发布会在京举行，由58同城旗下58同城招聘研究院联合中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”。

据悉，此次58同城招聘研究院与中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”，旨在为中国基础用工群体就业提供全面的数据及研究支持，为政府部门与学术机构提供研究样本，助力市场良性发展，提高海量企业与基层人员精准匹配程度。

打造一站式领先招聘平台

此次“中国蓝领就业市场景气指数”发布会的举办，正值常态化防控阶段，蓝领就业市场“危”与“机”并存，稳就业、保就业成为“最大民生”。与此同时，招聘行业数字化、智能化发展趋势增强，线上招聘平台在蓝领就业中发挥着重大作用。

58同城副总裁杜岩表示， 58同城始终致力于为全行业招聘企业及用工群体提供服务，不断升级智能化招聘产品，开展一系列线上招聘活动，全面助力企业复工复产，促进招聘方与求职者精准对接用工需求。

今年7月，58同城重磅举行2020年超职季活动，携手300万知名企业，提供2000万优质职位，并以8亿市场投放吸引广大求职者和招聘方关注。鉴于年轻求职者对新兴业态和新岗位的求职偏好，58同城超职季还联合电竞、体育、文娱产业，进行跨界合作，为求职者提供丰富趣味的求职体验，满足企业对优秀人才的招聘需求。此外，58同城推出了“千万补贴招聘行动“，助力全国28座城市招聘企业降本增效，服务人才就业。

在企业赋能方面，58同城依托视频面试、直播招聘、企业VR招聘、AI面试-神奇面试间等智能化招聘工具，为企业提升招聘效率、提高招聘效果。在用户赋能方面，58同城升级会员金卡、打造专属服务团队、研发智能求职助手-小聘，为求职者带来优质高效的应聘服务。在专业赋能方面，58同城菁英大学、58同城招聘研究院和中国蓝领就业市场景气指数等全面体现理论能力，为行业注入专业智慧。

提升本地生活服务质效

蓝领等基层就业群体在整体招聘市场中占据较高的比例，蓝领就业景气指数反映了就业市场的整体走势及景气程度，在发布会现场，中国人民大学中国就业研究所所长、劳动人事学院原院长曾湘泉教授、58同城招聘研究院院长李妍分别对《中国蓝领就业市场景气指数研究》主题报告，进行了深入剖析。

从2016年以来，58同城携手中国人民大学中国就业研究所，经过54个月的研究，构建时间序列模型，检验数据的稳定性以及与宏观经济的关系等，完成蓝领就业市场景气研究报告。报告显示，2020年上半年，蓝领指数走出了U型曲线，二季度周期因子开始上升，6月蓝领指数同比上升。总体来看，周期成分与经济周期波动吻合，利用大数据开展宏观经济分析和预测有重要意义。

专家关于中国蓝领就业市场景气指数的解析，进一步梳理了蓝领行业招聘与求职的关系。发布会现场，58同城招聘研究院院长李妍，从行业景气度等方面深入介绍蓝领指数，她表示，2020年上半年行业指数排名前10与后10的大类行业与细分行业均比较稳定。从地区景气度看，各大区、各级城市蓝领指数排名情况比较稳定；中国蓝领指数能够充分反映中国蓝领就业市场在行业、职业、地区及城市就业景气分布及变化的状况。进入2020年下半年,本地生活服务就业市场开始发力，快递员招聘需求旺盛，保洁求职供给活跃，直播业务及数字营销设计更受求职者青睐。（牛广文） 

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved