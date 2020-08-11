58同城举办“中国蓝领就业市场景气指数”发布会

8月11日，“中国蓝领就业市场景气指数”发布会在京举行，由58同城旗下58同城招聘研究院联合中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”。

据悉，此次58同城招聘研究院与中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”，旨在为中国基础用工群体就业提供全面的数据及研究支持，为政府部门与学术机构提供研究样本，助力市场良性发展，提高海量企业与基层人员精准匹配程度。

打造一站式领先招聘平台

此次“中国蓝领就业市场景气指数”发布会的举办，正值常态化防控阶段，蓝领就业市场“危”与“机”并存，稳就业、保就业成为“最大民生”。与此同时，招聘行业数字化、智能化发展趋势增强，线上招聘平台在蓝领就业中发挥着重大作用。

58同城副总裁杜岩表示， 58同城始终致力于为全行业招聘企业及用工群体提供服务，不断升级智能化招聘产品，开展一系列线上招聘活动，全面助力企业复工复产，促进招聘方与求职者精准对接用工需求。

今年7月，58同城重磅举行2020年超职季活动，携手300万知名企业，提供2000万优质职位，并以8亿市场投放吸引广大求职者和招聘方关注。鉴于年轻求职者对新兴业态和新岗位的求职偏好，58同城超职季还联合电竞、体育、文娱产业，进行跨界合作，为求职者提供丰富趣味的求职体验，满足企业对优秀人才的招聘需求。此外，58同城推出了“千万补贴招聘行动“，助力全国28座城市招聘企业降本增效，服务人才就业。

在企业赋能方面，58同城依托视频面试、直播招聘、企业VR招聘、AI面试-神奇面试间等智能化招聘工具，为企业提升招聘效率、提高招聘效果。在用户赋能方面，58同城升级会员金卡、打造专属服务团队、研发智能求职助手-小聘，为求职者带来优质高效的应聘服务。在专业赋能方面，58同城菁英大学、58同城招聘研究院和中国蓝领就业市场景气指数等全面体现理论能力，为行业注入专业智慧。

提升本地生活服务质效

蓝领等基层就业群体在整体招聘市场中占据较高的比例，蓝领就业景气指数反映了就业市场的整体走势及景气程度，在发布会现场，中国人民大学中国就业研究所所长、劳动人事学院原院长曾湘泉教授、58同城招聘研究院院长李妍分别对《中国蓝领就业市场景气指数研究》主题报告，进行了深入剖析。

从2016年以来，58同城携手中国人民大学中国就业研究所，经过54个月的研究，构建时间序列模型，检验数据的稳定性以及与宏观经济的关系等，完成蓝领就业市场景气研究报告。报告显示，2020年上半年，蓝领指数走出了U型曲线，二季度周期因子开始上升，6月蓝领指数同比上升。总体来看，周期成分与经济周期波动吻合，利用大数据开展宏观经济分析和预测有重要意义。

专家关于中国蓝领就业市场景气指数的解析，进一步梳理了蓝领行业招聘与求职的关系。发布会现场，58同城招聘研究院院长李妍，从行业景气度等方面深入介绍蓝领指数，她表示，2020年上半年行业指数排名前10与后10的大类行业与细分行业均比较稳定。从地区景气度看，各大区、各级城市蓝领指数排名情况比较稳定；中国蓝领指数能够充分反映中国蓝领就业市场在行业、职业、地区及城市就业景气分布及变化的状况。进入2020年下半年,本地生活服务就业市场开始发力，快递员招聘需求旺盛，保洁求职供给活跃，直播业务及数字营销设计更受求职者青睐。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)