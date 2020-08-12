刚刚，拉萨市有了新地标

8月8日，首个坐落于西藏的国际性商业购物中心——拉萨万达广场正式开业运营。该项目由中交二公局第五工程有限公司承建，自2018年5月启动以来就备受关注，其顺利交付运营也让拉萨成为了国内拥有该类型购物中心的人口最少的城市。

西藏自治区党委常委、拉萨市委书记白玛旺堆、拉萨市委副书记、市长、城关区委书记果果，拉萨市副市长史育斌，万达商管集团副总裁刘光敏，中交二公局总经理蔡唐涛，拉萨城投公司董事长多吉旺久、中交二公局五公司董事长、党委书记孙涛等莅临开业仪式现场。

开业仪式现场（中交二公局五公司供图）

西藏速度——经济恢复新驱动

在开业仪式上，拉萨市副市长史育斌在致辞中对中交二公局以高水平施工建设承建了万达广场、为拉萨市打造了新的地标表示感谢。他说，拉萨市政府将进一步拓宽营商渠道，改善营商环境，做好服务工作。随后，白玛旺堆、果果、刘光敏共同为拉萨万达广场开业启幕。

近年来，西藏自治区的基础设施建设水平不断提高，其得益于中央政策的大力扶持和兄弟省市的大力支援。2020年的《西藏自治区政府工作报告》指出，坚持扩大开放，加快融入国际国内大市场，是今年自治区工作的总体要求之一。“高质量”发展，成为了2020自治区工作的重要目标。

如今上半年已过去，2020年中国各地经济发展半年报对比研究表明，从各省市GDP增速来看，西藏自治区以5.1%的同比增速问鼎全国。

除了中央及兄弟省市的大力支持外，受到新冠肺炎疫情影响相对较小也是西藏GDP增速领跑全国的原因之一。疫情全国蔓延时期，西藏在31个省（自治区、直辖市）中首次实现确诊病例和疑似病例清零的突破。3月1日起，自治区各生产单位就在严格的疫情防控措施下逐步复工，西藏亟需通过加快开放，推动经济社会持续健康稳定发展，按下复工复产的“快进键”，力求把停摆的时间“抢”回来。

在此背景下，拉萨市作为西藏自治区首府，城市发展多元化，基础设施建设完善，在加快经济发展节奏后，能够承载起潜力更大的国际化商业形态。3月15日起，拉萨万达广场项目也全面复工。

新冠肺炎疫情防控进入常态化后，中交二公局五公司拉萨房建项目部在做实做细工人疫情防控措施同时，加快推进施工进度，克服作业条件艰苦、时间紧、任务重等困难，集众志、汇众力、精心组织、科学管理，全力推进工程建设。

乘风破浪，高原筑梦

在锣鼓喧天、人声鼎沸的开业仪式现场，记者还见到了中交二公局五公司拉萨房建项目部项目经理赵海洋。他说：“如果要书写一段雪域高原圆梦的故事，那这座拉萨万达广场就是我们的梦想，所有项目建设者都是圆梦的主角。”这座看似与内地商城并无大异的万达广场，背后是建设者们两年多来攻坚克难、倾注汗水的努力付出。

拉萨市位于海拔3658米的高原，相比于其他内地城市而言，“高原反应”成为拉萨万达广场建设过程中的一大难关，人员、设备均不同程度产生“高反”。此外，项目部还需克服缺少高端技术人才、缺乏先进生产技术、交通运输和劳动力成本高等问题。

据介绍，进入拉萨只有青藏线和川藏线，夏季雨水经常造成泥石流及山体滑坡，导致道路中断；而冬季唐古拉山、米拉山等高海拔地段经常出现大雪封路等特殊情况，道路无法顺利通行，施工所需求物资进入项目缓慢。且在拉萨，类似防火涂料、遮阳面料等材料检测因客观条件无法按照内地标准检测，为了保证材料的质量，项目经理部多次辗转将这些材料送至内地检测。

到近日顺利交付，中交二公局五公司团队解决了因室外管网地质开挖难度大、市政道路混凝土厚层和雨污、天然气、强弱电管线及未知管线分布错综复杂所带来的施工难题，扭转了因疫情影响造成工期进度滞后的局面，攻克了超高大跨度采光工程施工、复杂机电安装、动感玻璃安装、超高吊笼安装、复杂造型天花安装等技术难题，高效有序稳步推进施工，匠心打造品质工程。“困难都已经克服，接下来，这个项目就属于当地人民了”，赵海洋说，“即便遇到再多困难，中交二公局五公司全体员工始终坚持技术创新和品质工程建设，这点我很自信。”

中国幅员辽阔、地形多样，境内分布四大高原，青藏高原为其中海拔最高。现如今，为了响应中央加快完善西藏地区基础设施建设的号召，许多大型项目在青藏高原地区稳步展开，展现出大国工匠精神以及大国企业的品质担当。

情系西藏——“我们不只是建了一座商城”

受今年疫情影响，西藏一些贫困劳动力外出务工受阻，扶贫产品销售和产业扶贫也遇到一些困难。

“自复工以来，项目部积极和业主对接，和当地政府扶贫办、人社局联系。用项目在建的5个地块施工，招用了更多贫困地区牧民，加大了就业扶贫力度，加强劳务输出地和输入地精准对接，先支持、聘用贫困劳动力务工就业。”中交二公局五公司拉萨房建项目书记王乔康向记者介绍道。

据了解，项目部先后聘用农牧民近600人。2020年6月，项目部又和西藏拉萨城关区洁达环卫保洁公司签署协议，为农牧民提供每天50个岗位，在拉萨万达广场进行建筑垃圾清理、生活环境维护等劳动。

“不用外出找活，在家门口就能打工挣钱，收入又很可观，大家的积极性很高，对我们增收致富帮助很大。”拉萨市城关区蔡公堂乡蔡村罗追运输农民专业合作社负责人说。

项目工程在哪里，哪里就是家乡。2018年以来，中交二公局五公司拉萨房建项目部将民族团结摆在突出位置，积极融入当地群众，经常走访学校和贫困家庭，开展爱心助学、志愿服务、慰问帮扶等活动。2019年6月，王乔康带领6名青年志愿者，前往山南市扎囊县吉汝乡雪拉小学，送去了书包、文具、书籍等价值2万元的爱心助学物资；今年春节前夕，项目部安全总监王崇安带队前往拉萨市堆龙德庆区古荣乡南巴村，为贫困的藏族同胞送去了米、面、油等生活物资……

作为超大型城市商业综合体，拉萨万达广场的建成，还将在一定程度上提升拉萨新型商贸业水平，创造就业岗位，助力推动区域经济社会发展。王乔康说：“下一步，我们将一如既往牢记初心使命，自觉履行社会责任，加大就业扶贫力度，让更多农牧民群众在工程建设中受益，充分彰显央企的使命担当。”

正如中交二公局五公司员工们所说：“我们不只是建了一座商城”，拉萨万达广场建设背后的故事和日后为拉萨发展带来的长尾价值，都将被这座城市记住。（舟可）

(责编：栗翘楚、孙阳)