中国财政科学研究院举行珠心算研究院揭牌仪式

人民网北京8月12日电 今日，中国财政科学研究院珠心算研究院揭牌仪式在北京隆重举行。财政部原纪检组长、中国珠算心算协会会长刘建华，全国政协委员、中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希共同为珠心算研究院揭牌。揭牌仪式由中国财政科学研究院副院长、中国珠算心算协会常务副会长程北平主持，财政部原常务副部长、中国珠算心算协会第五、第六届理事会会长迟海滨，中国珠算心算协会第七届理事会会长丁先觉，中国珠算心算协会第八届理事会会长张弘力等领导和嘉宾出席。

中国财政科学研究院党委副书记马骏在揭牌仪式上致词。他代表财科院党委向珠心算研究院的成立表示热烈祝贺，向多年来一直支持财科院工作的领导和嘉宾表示衷心感谢。

马骏指出，人类非物质文化遗产的保护与传承，是一项功在当代、利在千秋的战略性文化工程，中国珠算心算协会作为中国珠算的传承保护机构，在迟海滨、丁先觉、张弘力、刘建华历任会长的带领下，以弘扬中华民族传统文化为宗旨，以保护传承人类非物质文化遗产为使命，坚持珠算珠心算发展的文化性、科学性、教育性、社会性，坚持传承弘扬、改革创新，不断开创珠算文化保护、传承、发展的新局面。

马骏强调，作为创新平台的珠心算研究院，要坚持珠心算科研创新发展方向不动摇，依托中国财政科学研究院国家高端智库优势，深入研究探索珠心算的启智功能，不断拓展珠心算服务社会的功能，努力把珠心算研究院建设成为集理论研究、决策支持、人才培养、成果转化、交流合作为一体的高水平科研创新平台，推动珠算心算文化的创造性转化和创新性发展，为实现人类全面发展尤其是智力发展提供教育培养新途径。

揭牌后，刘尚希院长向迟海滨、丁先觉、张弘力三位老会长颁发荣誉顾问聘书，向刘建华会长颁发名誉院长聘书，向黄文坤同志颁发执行院长聘书。

会后，刘尚希院长接受了记者专访。他指出，2013年12月，中国珠算被列入人类非物质文化遗产代表作名录，联合国教科文组织称其为世界提供了“另一种知识体系”，是“适应当代需求的范例”。联合国教科文组织的这个评价并非溢美之词，而是基于珠算的科学思想、构建逻辑、算法规则呈现出的现代性特征，是对我国珠算的新认知、新评价，远超出国内对珠算的片面认识，值得我们反思和重新审视珠算的知识价值、教育价值。

刘尚希强调，珠算是科学的结晶，其中的算盘结构、算法程序和操作实践等，蕴含丰富的科学内涵。它由算具（算盘）硬件以及算理算法（如珠算口诀）软件组成，具有科学完备系统。其理论体系、工具体系和操作体系有机协同，系统解决了人们对数的认识、对计算的需要。因此，历代中国人把珠算当作一门基础科学或应用技术，广泛用于知识教育、技能培养和社会实践，推动了经济社会发展，为人类文明做出了巨大贡献。

刘尚希指出，20世纪80年代以来，在珠算基础上发展形成的“珠心算”悄然兴起，为众多教师、家长、小学生所追捧，直至今天全世界有超百个国家和地区在开展珠心算教育。熟练掌握珠心算的人，其计算速度和计算效率惊人。不仅如此，大量研究还表明，珠心算教育具有开发儿童智力潜能的显著作用，能有效促进儿童注意力、记忆力、观察和思维能力等的提高。中国教育科学研究院连续四年多大样本量跟踪实验研究证实，珠心算教育对促进小学生整体智力（包括智商、记忆力、注意力、思维能力、表象能力五项指标）发展具有极其显著的作用，对提高小学1-3年级语文、数学、英语学业成绩的作用显著或极其显著。浙江大学唐孝威院士团队研究认为，珠心算训练能够促进右脑在数学任务中的参与，促进儿童白质纤维的发育和左右脑之间信息的快速交互，能够影响脑网络特性并在一定程度上优化儿童脑功能网络，促进儿童脑的发展。北京师范大学周新林教授认为，珠算与珠心算训练在大脑认知功能提升中具有显著价值，为“计算障碍”这一世界性教育难题提供了解决之道。

刘尚希强调，珠算是中华优秀科学文化、人类非物质文化遗产，珠心算则在此基础上实现了“创造性转化，创新性发展”。国家发展、民族振兴，其根本是人的发展，是人的素质的提升。珠心算是适应数字革命，提升国民素质的“葵花宝典”。

刘尚希呼吁，要重新审视珠心算，尽快纳入国民基础教育课程之中。这不仅可以提升文化自信，还可以大大提升国民素质和计算能力。在修订的国家课程标准中，应增加作为“另一种知识体系”珠心算课程，让传统珠算的科学价值、文化价值和现代教育价值在新时代得到全面彰显，服务于实现中华民族伟大复兴的中国梦。

刘尚希表示，成立珠心算研究院，注册相应公司实体，是我们适应新形势、直面新挑战、把握新机遇、实现新作为的战略部署，也是我们创新体制机制、转变发展方式的重要举措，体现了我们对珠算传承与珠心算发展规律及方向路径的认识水平和把握能力在逐步提升、不断深化，有利于推动和形成中国珠算非物质文化遗产事业发展的新格局、新态势。

刘尚希强调，要深刻认识珠心算研究院与公司实体这一新型组合平台建设的重要性和重要意义，并把它作为改革创新的试验田和实践基地，积极探索市场化运作模式；要建立完善相关管理体制与运行机制，以体制机制创新释放制度红利与人才活力。要加强和深化研究，坚持珠算心算普及化发展方向，深入开展珠算珠心算理论研究，不断提高理论和学术水平。要正确处理公益化与市场化关系，坚持以公益为导向、以市场为手段，推动公益与市场“两个轮子”相互协调、持续发力，促进珠算心算事业健康发展。要认真总结民办机构市场化运作经验，大胆进行市场化改革，以此推动工作开展和事业进步，为公益化持续发展提供动力与保障。

据悉，为进一步弘扬中华传统文化，贯彻落实财政部办公厅印发的《关于加强珠算心算传承发展工作的意见》，经财科院党委研究决定，在财科院设立珠心算创新平台——珠心算研究院，并由财科院下属北京财研杂志社独资注册成立北京财科珠峰科技有限公司。

据介绍，新成立的珠心算研究院是集理论研究、决策支持、人才培养和市场转化为一体的科研平台。以公益化为导向、坚持市场化方向。其主要职能包括：一是理论研究。组织对珠心算启智功能、“另一种知识体系”以及中国珠算历史起源、算理算法、算具发展、文化传承等开展研究。二是决策支持。整合国内外珠算、数学、教育、文化等方面专家资源，形成跨学科交叉研究力量，充分运用国内外先进理论和实践成果，针对中国珠算在发展过程中遇到的重大问题提供战略咨询与政策建议。三是人才培养。承担珠算（珠算文化）非物质文化遗产传承人的培训培养任务，以及珠算珠心算师资人才培训工作。四是市场转化。新成立的北京财科珠峰科技有限公司，在中国珠算心算协会授权后，将开展珠算珠心算鉴定、比赛、培训、出版以及必要的社会办学等活动。

(责编：车柯蒙、孙阳)