央企承建的西藏自治区首座万达广场开业

8月8日，西藏自治区首座万达广场开业。据悉，拉萨万达广场由中交二公局第五工程有限公司承建。

近年来，拉萨市城市发展多元化，基础设施建设完善。在加快经济发展节奏后，“高质量”发展成为了城市建设的重要目标。据介绍，拉萨万达广场项目将为拉萨新增4000个城市服务业就业岗位。

据项目承建方介绍，拉萨万达广场外观以“雪舞哈达”为设计理念，展现出西藏自治区民族风格建筑的独特神韵。（牛广文）

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