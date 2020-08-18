猎豹移动发布2020年Q2财报：Non-GAAP归属猎豹移动股东净利润2.44亿元

人民网北京8月18日电 北京时间8月18日，猎豹移动发布2020年Q2财报。2020年第二季度，公司总收入为3.94亿元，超过上季度指引。本季度，Non-GAAP归属猎豹移动股东净利润为2.44亿元，公司现金储备及长期投资52.66亿元。

在工具及移动游戏业务方面，受疫情和海外业务下滑影响，Q2工具业务收入为1.95亿元；移动娱乐业务收入为1.79亿元。得益于近两个季度工具业务以国内市场为重心，减少广告，持续改善用户体验，促成长期健康发展等措施，本季度工具业务付费会员规模和业务收入继续向好。

本季度，公司管理层通过持续调整，Non-GAAP总成本费用同比下降47%，环比下降22%。其中，Non-GAAP营业成本同比下降65%，至1.13亿元；Non-GAAP研发费用同比下降43%，至1.13亿元，Non-GAAP营销及市场推广费同比下降46%，至2.05亿元。

二季度严控成本，毛利率上升，Non-GAAP运营亏损改善。公司毛利率达71%，去年同期为66%；同时，从2019年三季度起，公司的Non-GAAP运营亏损已经连续三个季度实现环比收窄。其中，工具产品及相关服务业务的营业利润为5650万元；移动娱乐业务的营业亏损为2090万元。此外，2020年第二季度公司因处置所持股份，营业外收入为4.54亿元。Non-GAAP归属猎豹移动股东净利润为2.44亿元。

AI业务方面，受疫情影响To B机器人销售，本季度实现收入1945万元。据介绍，通过Q2的坚定部署，本季度在全国32座城市、887家商场，完成部署超7000台网红营销机器人豹大屏，构建了机器人互动营销网络“AiM目标营销”体系。

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