第九届全球地理信息开发者大会在北京召开

8月18日，由泰伯网主办的WGDC2020（第九届全球地理信息开发者大会）在北京召开。大会以“科技与产业的共振”为主题，聚集了数百位空间信息领域学术界领军人、产业界领袖以及相关政府机构领导人，共议新一轮科技革命背景下产业变革与发展。全国政协常委、中国地质调查局副局长李朋德，中国卫星导航定位协会会长、原国家测绘地理信息局党组成员于贤成，国防科工局遥感卫星应用总工程师赵文波，科技部国家遥感中心总工程师张松梅，自然资源部办公厅副巡视员宫银勇，北京市海淀区人民政府党组成员、副区长林剑华，中国工程院院士、感染病学家李兰娟，中国科学院院士、中国工程院院士李德仁，中国工程院院士倪光南，中国工程院院士、同济大学副校长、上海世博会园区总规划师吴志强等专家出席会议并讲话。

WGDC自2012年首次举办以来，从时空大数据领域出发，到引领人工智能、大数据、云计算和万物互联等新技术跨界创新，一直走在空间大数据产业最前端，有着“中国空间信息产业跨界创新风向标”的盛誉。WGDC在跨界融合、科技创新和生态共生中洞察科技产业新时代的趋势，全力打造产业跨界融合新高地，本次大会的成功举办，也将为空间信息产业提供新思路、新成果、新实践。

大会主办方，泰伯网创始人、董事长兼CEO刘玉璋在开幕式演讲中指出，空间信息产业升级的数字化和智能化将成为必然趋势，空间智能产业将迎来新一轮的高速发展。

中国卫星导航定位协会会长、原国家测绘地理信息局党组成员于贤成在致辞中表示，我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到3450亿元，同比增长了14.4%。其中，北斗对核心产值的贡献率已经超过80%。同时，随着“北斗+”和“+北斗”应用的深入推进，由卫星导航衍生带动形成的关联产值更是同比增长了17.3%，体现出北斗应用，以及与其他领域的融合发展正成为我国卫星导航事业发展的主要推动力。

国防科工局遥感卫星应用总工程师赵文波表示，国家重大科技专项的落脚点目标，就是通过地理表册能力提升形成空间信息产业链。打造天地一体化的体系效能性的对地观测新体系将是新基建建设当中，最具科技创新，市场价值的重要组成部分。作为16个国家重大科技专项中唯一将科技与产业结合的专项，高分辨率对地观测系统经过三年论证，十年实施，通过遥感化、产品化、工程化、业务化、产业化路径找到了一条从科技到产业的路。

会上，中国工程院院士倪光南表示，当前我国正处于新一轮科技革命与产业革命历史性交汇期。人工智能与传统产业的融合发展，正在成为中国经济转型升级的关键驱动力量。我们要从思想上确立科技自主创新的意识，集中资源和力量，构建核心技术体系。

中国工程院院士、感染病传染病学家李兰娟在会上表示，从火神山医院建设的区位分析、智能无人机消杀及配送、体温智能监测，到疫情实时地图数据、追踪疫情密切接触者、查询周边疫情信息、人手一份的“健康码”等，空间地理信息技术在疫情分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥了非常重要的作用。空间地理信息结合人工智能、大数据等技术在未来疫情防控、医疗健康变革中的价值不可估量。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁表示，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。从现实城市、现实地球到数字城市、数字地球，再到智慧城市、智慧地球，从上世纪九十年代到现在，20多年的发展中，中国赶上了这个机会，有超越的速度和可能。在WGDC创新应用展上，李德仁对滴滴出行在智慧城市建设中做出的成绩表示充分的肯定，称滴滴帮助公共交通有效提升了服务效率和水平，比如携手交通部门落地智慧红绿灯，联合公交集团推出需求响应式公交技术平台等。

新冠肺炎的防疫战也是科技战，滴滴作为数字经济、平台经济的典型代表，在疫情期间也做出了许多积极的尝试。滴滴出行联合创始人兼CTO、滴滴自动驾驶公司CEO张博现场详细介绍了滴滴的地图和公交布局，在新基建的背景下，滴滴也正在积极推进智能地图、创新公交、供需预测等核心技术能力的对外开放，滴滴将积极携手交通领域所有行业伙伴，用技术让交通更加安全、环保、高效。

会上，由泰伯研究院、知卓集团联合推出的《2020年地理空间产业趋势报告》发布。知卓集团董事长、泰伯研究院顾问委员陶闯在现场进行了报告解读。他指出，在不确定的大环境中，应更加注重技术与市场的落地结合。报告指出，新基建正在成为科技产业的主战场，数据智能(Data Intelligence)正在成为全行业数字升级的核心，5G加速万物互联并催生新型应用场景，数字孪生则建立起通讯、数据和智能的闭环。报告特别指出，在过去一年多时间里，地理空间产业有10家企业成功上市，近20家企业在接受上市辅导，10多家企业获得过亿元融资，表明地理空间产业已经进入主流，成为科技投资主赛道。

大会现场，泰伯发布了产业加速计划，与优秀的会员企业和生态合作伙伴共建产业创新实验室。本次会议期间将分别发布 “智能驾驶与高精地图“以及“卫星互联”两个方向的产业创新实验室。下一步，泰伯还将与更多地方政府一起共建产业创新中心，助力地方产业加速和升级。

WGDC2020将历时两日，五场主题峰会、百场精彩报告涵盖未来城市、商业航天、自然资源信息化、G-TECH、高精地图与自动驾驶、数字政府与治理现代化、卫星互联网与“新基建” 实景三维与智能感知等热点领域，还将举办首届全球前沿科技青年科学家论坛。

(责编：栗翘楚、孙阳)