上海农商银行打造临港新片区金融服务特色模式

2019年8月6日，国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》，标志着临港新片区正式设立。作为国内获准开展自贸区分账核算业务的银行之一，上海农商银行积极助力临港新片区建设，提出在五年时间内优先聚焦支持新片区内航空物流、生物医药、人工智能、芯片制造等重点产业，为新片区基础设施建设、重大项目落地以及产业金融领域的双创企业发展提供强有力金融支撑。

上海农商银行围绕新片区特殊经济功能区的定位迅速开展政策研究，进行系统优化和产品创新，率先推出了《上海自贸区新片区综合金融服务方案》，针对上海自贸区临港新片区内（以下简称“区内”）企业，该行提供包括新片区专属通道、区内贸易收支便利化、区内重点行业服务升级、新片区内政策定制化产品四大服务。

产品研发设计升级 提供新片区专属服务

为进一步提升新片区的金融服务水平，上海农商银行在总行层面增设临港新片区业务营销支持团队，对临港新片区关键领域的生产研发企业进行深入研究，为临港新片区内企业相关业务需求提供产品方案设计、业务政策咨询等一揽子个性化综合金融服务。同时，将临港新片区支行由二级支行升格为一级支行，从而承载更多临港地区先行先试的区域政策。

依托上海农商银行健全的贸易融资产品体系以及符合市场和区内客户需求的资金产品，根据临港新片区的营销环境和区内客户的实际需求，上海农商银行提供了相应政策定制化产品，如内保外贷、外保内贷、贸易融资与外汇衍生品业务的组合。

同时，上海农商银行提供专属政策解读、政策咨询服务，开放新片区专属服务通道，主要包括：免费体验GPI全球汇款优享服务、优享劳合社船情调查服务、尊享跨境结算便利化服务及跨境结算及投融资专享服务等。

聚焦关键领域建设 探索新片区业务创新

上海农商银行持续探索新片区内总部经济和离岸业务的相关机构业态，针对跨国集团企业的新需求，尝试通过全功能型自贸区跨境双向资金池、离岸贸易融资、出口信贷、银团并购等产品组合方案，为新片区内企业客户提供全面的国际支付结算与跨境投融资业务。

上海汽车国际商贸有限公司注册在临港综合保税区围网内，主要负责上汽集团自主品牌整车出口和海外销售，为更好满足客户需求，上海农商银行设计了嵌入其采销供应链场景的多端贸易融资组合产品，提供全流程、自偿性、闭环性的贸易融资服务，并将该行贸易融资产品渗透其上下游企业，满足客户本外币的综合融资需求，帮助客户拓展新型国际贸易。

上海农商银行始终坚持把握临港新片区政策导向，开展跨境金融业务创新，有效克服境内资金约束与融资规模瓶颈，为境内外企业搭建跨境金融服务平台，依托自由贸易账户推进资金自由流动和兑换。

关注基础设施需求 加大新片区融资支持

围绕新片区的综合交通网络建设机遇，上海农商银行大力支持港口、轨道交通、高速公路等交通工程和配套建设，重点支持工业互联网、物联网、5G等新一代信息基础设施建设，抢占新一代信息基建服务高地。此外，在新片区拓宽优质资本进入教育、医疗、文化、体育、园区建设、城市管理等公共服务领域的背景下，上海农商银行可大力支持市政基础设施和公共服务体系建设，开展配套特色融资服务。

在融资租赁业务方面，上海农商银行通过与其控股子公司长江金租开展银租联动，借助新片区建设世界级航空枢纽和国际航运补给服务体系，鼓励飞机、船舶等融资租赁业务发展的机遇，为新片区内生产型企业设备及厂房建设，提供贷款及融资租赁联动创新的产品支持。

依托新片区区位和生态优势，上海农商银行积极探索构建绿色金融服务体系。将信贷资源向低碳环保、污染治理、绿色改造、清洁能源等生态环保项目倾斜，支持节能环保工程、能源技术创新、新能源汽车等绿色产业发展，构建包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险等在内的绿色金融服务体系。

未来，上海农商银行将继续深耕行业金融，进一步聚焦集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等硬科技新兴行业，为新片区内关键领域、重点客户和重大项目提供全套融资服务方案，抓住新片区重点区域经济业态改造升级的确定性机会，与区内企业本着“长期合作、互相依存、共创价值、共谋发展”的原则，建立长期稳定的战略伙伴关系，充分发挥金融支持实体企业发展的作用和优势，在合作过程中实现互惠互利共同发展。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)