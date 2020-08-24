红旗H9正式上市 技术创新引领品牌新时代

8月23日，红旗H9正式上市。

作为红旗品牌全新代表作，红旗H9诞生于长春的红旗工厂。据了解，该工厂不仅拥有冲压、焊装、涂装、总装四大完整工艺，更广泛采用汽车行业先进制造工艺装备及环保节能新工艺、新材料，无论是制造工艺、生产质量还是工厂自动化、智能化数字化和柔性化程度，都代表了国内汽车制造的先进水平。

在总装车间，底盘自动合装拧紧、轮胎自动拧紧装配、风挡自动涂胶装配、智能拧紧系统，保证了生产的极致精准。从零部件到整车，AGV自动物流系统将汽车装配的各个环节所需物料精准配送，节省了大量人力。智能化工位占到全部工位数量的80%以上，焊装车间焊点自动化率可达100%；在冲压车间，红旗工厂采用“干+湿式”双重冲压板料清洗模式，实现多种板料清洗方式任意组合，更强的清洁脏点能力使冲压板料表面更加洁净，极大提升冲压件表面质量。国际首创的双飞翼工艺布局方案，外换模时间由传统的110分钟优化为为40min，相比传统天车，整体换模效率提升20%-30%；而在涂装车间，红旗工厂采用了当今最先进的多色彩涂装技术。在节省原材料、降本增效、减少环境污染等方面，红旗品牌一直走在行业的先锋位置上。

强大的生产制造体系为红旗H9高品质质量提供支撑，中国一汽红旗品牌领先的自主创新、技术研发能力则释放出红旗H9的全部潜能，尤其在动力性能和底盘研发方面，打造出能够满足新时代用户美好出行生活的品质座驾。

在动力方面，红旗H9搭载的3.0L V6TD是中国一汽红旗品牌自主创新的具备国内领先水平的发动机，其最大技术特点就是机械增压。机械增压技术赋予了红旗3.0TD发动机优秀的瞬态加速性能和高原动力性，通过实测得出，红旗3.0L V6TD发动机由0到最大扭矩的响应时间小于0.5秒，比涡轮增压动辄1~2秒的响应时间足足快了一倍，可见机械增压方式无疑是该型号发动机实现强劲动力的基础。

在此基础上，为了进一步降低排放和改善低速燃烧稳定性，红旗3.0L V6TD发动机还创新运用了可变滚流技术。即通过改变进气截面的大小，调节发动机气道滚流状态，实现对燃烧速度、均匀性和稳定性的控制，最终来提升发动机的动力响应速度、燃油经济性等。除此之外，该发动机还采用了高效热管理和水冷排气歧管技术、缸内直喷技术、模块化平衡轴减振技术，达到降低油耗、减少污染颗粒物的排放、确保发动机高可靠等效果。

在底盘方面，红旗H9搭载了纵置后驱的底盘平台，这种布局结构也是行业内豪华品牌C级车型的主流选择。相比于横置前驱平台来说，纵置后驱平台更加有利于打造优异的车辆前后配重比。另外后驱车型在操控方面也有着先天的优势，因为发动机纵置布局可以在发动机舱两侧节省出更大的空间，以放置更加精密、复杂的悬挂结构。在这样扎实的基础支持下，为了给用户带来精致舒适的悦享之旅，红旗H9配备了一套专属的“平天下车身恒定系统”，主要由“空气弹簧”和“连续可变阻尼减振系统”组成，同时，通过智能电控悬架“天棚控制”和“自适应控制”的紧密结合，红旗H9解决了传统车型上稳定性和舒适性不可兼得的问题。（牛广文）

(责编：车柯蒙、杨曦)