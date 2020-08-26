乐居上半年净利润强劲增长306%

2020年08月20日，中国领先的房地产互联网平台乐居控股有限公司(“乐居”)公布了截至2020年06月30日财政半年度未经审计的财务报告。公司调整后归属股东的净利润达到715万美元，等同于每股收益 5美分，同比大幅增长306%。
根据公告，乐居2020年上半年总收入为2.80亿美元，相较2019年同期基本持平。其中，电商收入为2.05亿美元，去年同期为2.09亿美元;线上广告收入为7,393万美元，同比增长5%。
在经营性利润方面，2020年上半年为115万美元，同比扭亏为盈，调整后的经营性利润为829万美元，同比增长超过20倍。
乐居服务于新房、二手房和家居三大领域，业务包括电子商务、在线广告和二手房挂牌服务等，为房地产全业态提供先进的O2O营销服务体系。目前乐居已覆盖全国380多个城市。
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