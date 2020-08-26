搭建云招聘桥梁 58同城打造超职季金牌IP

近日，2020年58同城超职季引发行业关注，本次超职季汇聚顶级明星雇主、提供海量优质岗位、融入时尚潮流文化、运用领先技术手段，为企业及求职者搭建云招聘桥梁。

58同城副总裁陈建宁表示:”今年是58同城举办超职季的第二年，如今已经打造成为全行业关注的专属招聘嘉年华。15年以来，58同城的招聘业务始终在不断探索招聘供需双方的利益诉求，今年我们设定了非常清晰的认知目标：优质知名企业和年轻求职者。而超职季正是通过极大的聚合力精准匹配了这两方面群体，通过这一实力招聘品牌IP为双方搭建了服务桥梁。”

为品牌及用户架设“云招聘”桥梁

据悉，58同城于2019年起在行业打造58同城超职季，通过线上岗位放送、企业人才对接等形式，促成企业招才、人才就业。

2020年58同城超职季于7月13日启动，以“超多名企任你选”为主题，汇聚海量名企优岗，联合盒马、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓、小米、联合利华等明星雇主提供高质量就业机会，共有300万家名企提供超过2000万个名优岗位，为海量求职者提供更便捷、高质量的就业机会。58同城还结合年轻求职者对时尚潮流文化的热爱，联合AG超玩会、CBA、中超、乐播足球、优酷、柠萌影业等大IP，在电竞周、体育周、文娱周中分别带来趣味玩法和新兴岗位，全面满足年轻求职者需求。

在线下，58同城在北上广深等76个城市的热门商圈、机杨和写字楼，多点位触达全量用户，全方位高频影响目标人群，吸引年轻求职者高度关注。在线上，58同城联合《这！就是街舞3》、《快乐大本营》等顶流综艺节目，向年轻群体广泛宣传58同城超职季活动。由58同城与《这！就是街舞3》节目选手合作拍摄的4支TVC广告，在明星雇主页面播放，激发年轻人的求职热情，助力求职者勇闯职场，截止第5期，播放量381.6亿。微博话题阅读量高达373.9亿，话题讨论量达2.2亿。

以技术促营销 围绕招聘业务赋能

作为极具行业影响力的招聘盛会，58同城超职季不仅发挥了稳就业、促就业的作用，也为58同城招聘业务带来用户总数、活跃用户数等指标的增长。一方面，超职季为58同城招聘平台导入了年轻求职者，进一步做大用户“底盘”。另一方面，超职季也让求职者体验到58同城众多智能化招聘工具、招聘服务的优势，从而增强对58同城招聘平台粘性，将58同城作为找工作的不二之选。

在58同城超职季期间、企业VR、视频面试、直播招聘、神奇面试间等智能化招聘工具，为用户打通线上招聘“最后一公里”。相比于去年同期3月，58同城今年采用视频面试的企业数量同比增长了40多倍，视频面试招聘岗位数同比增长了300多倍。58同城采用神奇面试间的企业数量比6月增长2倍，采用AI面试招聘的岗位数量也增长2倍。这些智能化招聘工具满足了求职者了解岗位信息、进行线上面试、实现高效沟通的应聘需求，也为企业带来更便捷高效的招聘服务，在招募人才的同时降低招聘的时间和经济成本。

陈建宁表示：“通过多家名企和年轻求职者的广泛认可度，超职季已被证明成为招聘领域的金牌IP。我们希望未来的每界超职季有更多企业的加入，让这个IP不仅成为企业招聘活动的嘉年华，也让更多优质企业通过超职季这样一个平台充分展示自己的雇主品牌，真正实现企业品牌价值的传递。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)