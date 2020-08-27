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走在前列 勇当尖兵

招联金融创新引领消费金融发展

2020年08月27日11:13  来源：人民网-财经频道
 

在党中央、国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区一周年之际，深圳迎来经济特区成立40周年。从打响特区建设第一炮的“蛇口热”，到创办内地第一家“三来一补”企业，以改革创新见长的深圳样板，走在了新时代的最前列。40年历程中，深圳的发展质量、创新能力、治理理念等成为建设社会主义现代化强国的城市范例。

金融改革创新是深圳经济特区40年发展取得的重要成果之一，为我国金融市场发展增添了活力，为金融服务实体经济补充了动力。2015年3月，在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下成立于前海的招联消费金融公司（以下简称招联金融），便是深圳金融改革创新结出的硕果。作为深圳金融发展的新生业态，招联金融秉承深圳的创新基因，沿着创新驱动的战略指引，不断探索纯线上消费金融发展新模式，并依托自身金融科技优势，践行普惠金融发展使命。当前招联金融综合实力在全国28家持牌消费金融中位居前列，成为新时代深圳金融发展的创新尖兵。

金融创新走在前列

创新求变是招联金融与生俱来的基因，继承了招商银行丰富的金融创新能力与精准的风险管理经验，适配中国联通强大的网络支撑与运营能力、庞大的客户资源。招联金融通过创新引领纯线上消费金融，已凝炼形成了“普惠使命、创新驱动、核心能力、极致体验”的发展理念，持续在业务模式、产品规划、科技研发和金融服务等方面创新赋能，在产品、运营、风控、研发等关键业务领域形成了六大核心能力，树立行业创新标杆，使之保持了规模、质量、效益和普惠的协调发展。

在模式创新上，招联金融创立之初就“没有从众”，区别传统的消费金融公司，选择了一条对科技能力要求极高的纯线上发展道路，通过拥抱新技术，首创了纯线上、轻运营的互联网消费金融新模式。在IT创新上，招联金融建立了以“云技术”为基础的消费金融系统和运营服务体系，支持“纯线上”业务模式，成为同业首家全系统“去IOE”、整体上云的消费金融公司。在风控创新上，招联金融利用大数据征信和云计算，创新打造了基于互联网大数据深度挖掘的“风云”风控系统，率先使用人脸识别认证、信息交叉验证等技术实现线上自动化核身，使得授信审批自动化率达到99.99%以上，极大地提升了服务效率和客户体验。

此外，招联金融还积极创新运用数字化手段，开展普惠金融服务，有效打通普惠金融“最后一公里”。依托先进技术手段，招联金融持续推出了纯线上、免担保、低利率的普惠消费信贷服务、7*24小时不间断服务、APP一站式自助服务和“无接触”金融服务，为客户带来了“极致体验”。招联金融旗下拥有的“好期贷”和“信用付”两大消费金融产品体系，嵌入到购物、旅游、装修等各类消费场景中，服务覆盖全国广泛地区，累计发展注册用户数早已超过１亿户。

金融科技勇当尖兵

作为一家创新型的科技金融公司，招联金融不断加大科研投入，持续探索大数据、云计算、人工智能等前沿科技与金融业务的融合与应用，拥有几十项关键核心技术，成为科技驱动发展的行业领军者。在公司强大的金融科技资源积累下，招联金融已取得诸多行业领先的科技应用成果，全部业务系统和多场景合作平台均为自主研发，具备为200多家合作机构输出系统服务能力，引领行业科技发展。

在人工智能领域，招联金融于同业内首创“AI智慧大脑”，与贷后管理、客户服务等业务策略耦合，承担了公司95%的客户服务与贷后资产管理工作。2020年新冠疫情期间，其启用了5000个自主研发的智能机器人进行在线服务，保障客户服务质量和体验。在大数据征信领域，招联金融与中国联通合作，自主打造了首个面向运营商全网用户的信用评分体系“沃信用分”，对传统征信有效补充和替代，助力社会信用基础设施建设。

在智能风控领域，招联金融发挥金融科技优势，创新应用同业领先的反欺诈机器学习模型“GPS渔网技术”，可实时管控数万个高风险区域，能够对欺诈行为进行精准防控和快速智能拦截。公司自主创新的首个跨领域、毫秒级风险识别的智能风控应用“图谱风控技术”，能够管控客户的全流程事件风险，可拦截85%以上的关联团伙欺诈，欺诈认定率达到人工判定欺诈识别率的25倍以上。招联金融系列“硬核科技”成果先后荣获深圳市金融创新奖、金融科技专项奖等多项荣誉，自主研发的“基于AI视觉的智能风盾模型”科技成果荣获2019年度深圳市金融科技专项奖二等奖。

同时，招联金融持续为丰富深圳金融业态、释放消费潜力、促进经济转型、增加就业等方面做出了有益探索和贡献了力量。公司先后被认定为深圳市总部企业、前海金融总部企业，2018-2019年连续两年被评为前海经济贡献突出企业，2017-2019年连续三年纳税进入南山区百强，2019年为深圳市纳税前50强。

此外，招联金融连续数年在贫困资助、金融知识进校园、公益实践等领域开展公益活动，践行普惠金融使命，履行企业社会责任。2020年新冠疫情期间，招联金融还第一时间向湖北抗疫一线捐助600万元慈善款，率先推出多项抗疫举措，助力复工和居民生活改善。成立五年来，招联金融凭借在普惠、创新、科技等领域诸多成绩，持续获得了社会各界和客户的肯定和好评。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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