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电子城·（北京）国际电子总部三期打造科技空间服务新标准

2020年08月27日20:20  来源：人民网-财经频道
 

8月25日，“科技、创新——赋能企业发展”电子城·（北京）国际电子总部精装修空间开放日暨业主沙龙在京正式开幕，电子城·（北京）国际电子总部项目三期首次亮相。整栋整租解决方案、平层租赁、精装修空间、配套露台花园……多个特色办公空间产品纷纷亮相，为总部企业选址，及新兴企业落位提供了更为多元的选择。

活动现场，北京电子城有限责任公司总经理纪宁女士表示：“电子城·（北京）国际电子总部是上市公司电子城高科‘科技空间服务’板块的重要实施平台，也是支撑电子城区域‘功能升级与产业发展’的核心项目。项目通过搭建总部经济、科技研发、网络数据和产业服务等平台，为高端电子信息企业、规模型企业、科技创新型企业提供发展空间。”

据了解，电子城·（北京）国际电子总部于2012年面世，共分四期开发建设，总体量52万平方米，至今已吸引了奇虎360、联发科技、北京电信、雀巢研发、普华永道、索迪斯等多家世界500强、国内外上市公司及各领域领军企业进驻。项目充分发挥多元化产品布局优势，满足总部企业、新兴企业落位发展需求，推进了区域战略性新兴产业和高新技术产业的聚集。

作为电子城·（北京）国际电子总部资产管理及物业战略合作伙伴，世邦魏理仕华北区不动产管理部资深董事王莉莉女士表示：“作为北京商务地产市场的新尝试和新突破，电子城·（北京）国际电子总部精装修项目将为企业减少繁冗程序，极大提升入驻效率。尤其在疫情防控常态化的背景下，精装项目可以极大地减少企业在场地装修、办公设施进场、卫生管理及室内环保等方面的隐性成本。企业可以拎包入住，立即开展业务，做到无缝衔接。”

在电子城与世邦魏理仕合作的三年时间中，双方通力合作，推出了人工智能人脸识别、智能门禁、智能停车系统等智慧物业服务。在疫情期间，在园区管控上，形成防疫防控工作闭环，旨在帮助入驻企业有序高效复工复产。在疫情防控常态化时代，世邦魏理仕继续创新，推出致臻看房服务，有力开展招商工作。

据悉，电子城·（北京）国际电子总部未来还将迎来多重利好，包括地铁12号线及14号线高家园站开通，将为入驻企业员工提供更为便利的公共交通选择。此外，备受瞩目的京沈高铁北京始发站“北京朝阳站”距离项目仅5公里，开通后将为电子城·（北京）国际电子总部提供更为多元便利的跨城交通选择。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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