线上招聘市场持续增长 HR离人工智能还有多远

今年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们的生活节奏。疫情防控期间，人们虽“宅”在家里，“云上的日子”却格外丰富：电商购物订单“秒光”、空中课堂用户激增、远程办公人气爆棚……，“宅经济”的兴起，让线上的生活、工作场景更加丰富。

受疫情影响，企业也越来越青睐线上招聘模式。在疫情常态化防控的前提下，线上招聘有何优势？人工智能如何优化招聘流程？对此，记者采访了Moka CEO李国兴。

线上招聘市场持续增长 效率问题仍为行业短板

又是一年“金九银十”，人才市场熙熙攘攘，HR们四处寻觅，秋招也陆续展开。但疫情的发生，让线下招聘的推进成为难题，招聘工作不得不转战线上，从以往的“面对面”转为“屏对屏”的面试。

招聘平台的建立为企业和求职者之间搭起了一座桥梁，但招聘平台并没有完全解决企业用人与求职者之间的效率问题，这始终是招聘行业存在的痛点之一。究其原因在于：一是企业招聘周期长。这包括企业HR与平台之间、企业HR与业务部门之间、企业业务线领导之间的反馈周期不能统一。二是岗位要求与求职者认知之间的不匹配，也会导致企业难以找到合适的员工，求职者难以找到喜欢的工作。

随着秋招在即，如何让招聘信息实现数字化、智能化，降低招聘成本、提高招聘效率成为各大企业亟需解决的问题。

2015年，Moka CEO李国兴与其团队看到这片市场蓝海，开发Moka SaaS智能化招聘管理系统。截至目前，公司B轮融资累计超过3亿人民币。李国兴介绍，Moka的AI功能从简历筛选，到招聘自动化，再到智能推荐、人才地图，以及问答机器人和外呼机器人，不仅能满足大部分企业招聘管理场景的功能使用，还能让整个招聘工作的效率都大大提升。

AI赋能数字化招聘 360度分析实现人岗双向匹配

招聘高峰期时，大批量候选人的简历涌来，简历筛选的难度，相信做过的HR都深有体会。流程繁琐、现场面试管理复杂、线上化招聘渠道布局较弱、缺乏数据对招聘工作的全面分析成为校招长期以来存在的短板。

“从职位发布到简历筛选再到入职管理，Moka让数字化贯穿整个招聘流程。”Moka CEO李国兴表示，系统通过简历解析、人岗匹配，为HR快速推荐符合条件的候选人，简历筛选时间由数小时缩短至几秒钟，大大提高招聘效率。

“Moka的预约面试功能，为企业人力节省了很多时间，在此之前我们都是每天50-60个电话挨个通知确认。”一位Moka用户反馈说。

此外，智能化招聘管理系统可以实现对候选人360度全面分析，根据候选人特征，建立人才模型。最后，剖析岗位画像，定位不同职位招聘特征，锁定目标候选人，进行人与岗位的双向精准匹配。

同时，Moka还推出人才地图产品，针对系统中所有简历进行绘制，并自动按照架构做候选人解析，从公司组织结构、职能、岗位多维度洞悉人才全貌，精准穿透，快速定位人才，不仅能把公司的人才库更系统化、结构化地管理起来；还能实时更新人才库，看哪个职位的人才缺失，从哪里找到更合适的人。

覆盖企业招聘全流程 AI助推人力资源数智化变革

“未来的商业竞争一定是人才的竞争，一家公司是否能成为伟大的公司，很大程度上取决于人才，未来招聘必将会成为企业的战略。公司的使命是希望用一流的技术和产品，赋能企业人才战略，帮助企业成功。”在Moka CEO李国兴看来，效率更高、提升企业招聘竞争力、为管理层提供决策判断数据无疑是Moka智能化招聘管理系统的优势。

近日，针对连锁门店招聘需求，Moka再次升级招聘新玩法，巧用门店地理位置服务，玩转门店招聘的社交裂变，补齐门店招聘数字化的短板。2019年，Moka智能化招聘管理系统在实现线上收集候选人信息的基础上，增加了LBS服务（基于地理位置的服务），能方便的展示企业下所有品牌、所有门店的地理位置分布。候选人投递门店的职位后，店长会在第一时间收到投递通知，手机上就能查看候选人简历，并现场安排面试。Moka招聘系统本身的流程自动化功能，还能帮助店长自动安排面试、试工等，节省店长的操作。联系候选人更快，简历流转更快，招聘任务就能更快完成。

“帮助企业招对人，这是公司从创立至今秉持的理念。”李国兴表示，智能简历解析以及人岗匹配只是整个招聘流程上的其中一个环节，要想真正为企业招对人，需要把AI覆盖到更多场景。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)