原标题：刮码产品无保障，完美公司提醒消费者通过正规渠道购买

国内知名直销企业完美公司日前发布声明，提醒消费者，请通过正规渠道购买公司产品，避免上当受骗，利益受损。

为做到产品可追溯，更好地保障产品质量和售后服务，完美公司在产品上使用了追踪码。二维码和生产批号是完美公司精心打造的系统，有产品跟踪、产品验证和售后登记等诸多功能，该类信息可以跟踪产品的质量、真假、产地等有效信息。

然而，一些不法商家破坏产品原包装并刮去产品追踪码。对此，完美公司表示，刮码后的产品来源不明且存在安全、卫生等诸多质量问题，甚至给消费者带来经济损失及人身伤害，侵害了完美公司和消费者的合法权益。

2018年12月，完美公司发现浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇胡某某的保健品店，其经营的某电商平台店铺将完美芦荟胶涂掉二维码、刮掉部分生产批号后进行销售。此种刮码行为不仅影响了消费者对完美公司产品、商誉的认可，造成商誉价值的贬损；而且刮码行为同时也侵犯了消费者的知情权，违反了诚实信用原则，损害了完美公司的合法权益。为此，完美公司2019年向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件于2020年1月公开开庭进行审理，2020年5月作出一审判决。

法院认为被告胡某某保健品店销售刮码完美产品的行为削弱了完美品牌线下经销商的竞争优势，攫取其交易机会，不正当地获取了竞争优势和竞争利益。最终认定被告胡某某保健品店的行为违反《反不正当竞争法》，判决被告绍兴市柯桥区杨汛桥镇胡某某保健品店，立即停止涉案不正当竞争行为，并赔偿完美公司经济损失（含合理费用）4万元。现该案已经生效。

打假打削，众志成城净化市场

众所周知，假冒伪劣、恶意削价一直是危害市场环境，影响市场有序发展的毒瘤，严重危害了消费者的权益，给市场发展带来了不可估量的负面影响。

近年来，完美公司主动出击，挥出打假整治的组合拳，拔出斩断削价毒瘤的利剑，为净化市场下了大功夫。完美公司专门成立打假维权专项小组，从线上线下深入开展打假工作，多年来始终保持严厉打击的高压姿态，对于侵害完美公司商标、专利等知识产权的制假售假，以及傍名牌等行为始终“零容忍”，对于各种模仿、抄袭完美产品特点的侵权者，公司利用各种法律手段进行打击，积极维护公平公正、健康有序的市场秩序，营造放心消费的良好市场环境，积极维护“完美”的品牌形象及广大消费者的合法权益。

此外，在打削除夸方面，完美公司推行了一系列的措施——成立打削专项小组，全面围剿削价行为；从严从重处理，持续公示名单；推行举报有奖，发动市场全员监督。这些“重拳”在市场上得到了热烈的回响，也充分说明完美公司在面对削价这一违规行为上的坚定立场和强硬手段，无论是谁，只要触及公司的红线，一定严惩不贷，绝不手软。

完美公司向消费者承诺不做虚假宣传。完美公司的所有产品都按国家标识管理规定，将相关信息标写在产品外包装。另外，完美公司还有完善的投诉与意见反馈处理机制，形成以服务中心、分支机构、总公司多渠道跟进和处理投诉的架构，建立了完善的服务、产品投诉处理机制。

创新发展，打造智慧健康生活的服务平台

随着互联网技术的发展，作为大健康产业的一员，扎根中国市场26年的完美公司积极响应“数字中国”号召，不断深化改革创新，探索与“互联网+”的融合发展，并以创新为引擎，以科研为驱动，紧跟国家“健康中国”的战略步伐，加大健康产业的布局，相继成立完美生命健康科技研究院，启动完美大学等。

2019年，完美推出自建的电子商务平台“油葱商城”，油葱商城是完美数字化建设的重要一步，致力为广大消费者持续打造创新创业平台。完美公司通过数字化转型升级，让更多用户体验到智能、便捷的产品和服务，为消费者打造智慧健康生活的服务平台。

完美公司提醒广大消费者：为了您和家人的安全，请通过完美的电子商务平台“油葱商城”，天猫、京东等平台的完美官方旗舰店，以及完美营销人员和服务中心等正规渠道购买完美产品，享受正品保障和完善的售后服务，切莫贪图便宜，购买低价、刮码等来历不明假冒伪劣产品，给您和家人造成不必要的伤害及经济损失。

(责编：杨曦、孙阳)