中再集团举行2020年中期业绩发布会

8月31日，中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”）召开2020年中期业绩发布会，中再集团管理团队对公司2020年上半年整体业绩和战略落地成果进行了详细介绍。

据介绍，在疫情全球蔓延的情况下，中再集团坚持以高质量发展为中心，统筹做好疫情防控与经营管理，积极主动化“危”为“机”，保费收入实现较快增长，各业务板块经营稳中有进。

一是保费收入快速增长。2020年上半年集团合并总保费收入1,021.23亿元（人民币，下同），增速高达20.5%。其中：财产再保险业务总保费收入270.78亿元，同比增长17.6%；人身再保险业务总保费收入505.00亿元，同比增长31.4%；财产险直保总保费收入257.63亿元，同比增长5.7%。

二是投资大幅跑赢市场。面对利率下行与资本市场波动，公司抢抓机遇，优化配置，实现年化总投资收益率5.48%，同比提升0.29个百分点，公司权益投资大幅跑赢市场。三是剔除境外疫情影响效益稳定。在新冠疫情全球蔓延的大环境下，公司经营展现出较强韧性，随着国内复工复产有序推进，公司上半年录得净利润27.49亿元，剔除新冠疫情对财产再保险境外业务的影响后，公司税前利润同比提升2.7%。

四是风险管理持续稳健。2020年上半年保险板块各经营主体综合偿付能力充足率均保持在200%以上。公司国际评级稳定，保持标普全球评级「A」、贝氏评级「A（优秀）」，评级展望稳定。

五是战略成果加速落地。中再集团“平台化、科技化、全球化”三大战略支点成果加速落地。今年7月，中国“一带一路”再保险共同体成立，中再集团担任主席单位，共同体将聚合行业力量，为“一带一路”建设提供更加完备的风险保障；中再产险马来西亚分公司即将开业，平台裂变实现再突破；开发具有自主知识产权的中国地震巨灾模型，并全面开启商业化应用；参与重疾发生率表修订，引领新重疾险定义下业务新发展；合作推出“终身防癌医疗险”，探索长期医疗险的调费机制；合作推出“特药险”，培育“保险+特药”市场；“中国大地超级APP”平台上线，实现传统产品经营向科技创新服务模式转变。

面对新冠疫情不利影响，中再集团各业务板块经营稳健，亮点突出。

一是财产再保险业务快速增长。其中：境内业务再创新高，分保费收入180.21亿元，同比增长20.8%，增速持续超越直保行业，综合成本率99.80%，业务质量保持稳定；境外业务总保费收入97.25亿元，同比增长14.9%，剔除疫情影响综合成本率92.08%，业务质量同比改善。

二是人身再保险业务快速增长，战略性发展保障型业务。2020年上半年境内保障型业务分保费收入115.59亿元，同比增长24.4%，2017年以来年均复合增长率达47.9%。持续巩固“数据+”“产品+”优势，推进健康保险与健康产业融合，业务质量持续改善，短期保障型业务综合成本率97.26%，同比下降0.30个百分点。

三是财产险直保业务稳健增长，着力改善业务品质。2020年上半年，财产险直保车险业务原保费收入142.38亿元，同比增长2.3%；非车险业务原保费收入112.31亿元，同比增长9.7%。公司着力改善业务品质，车险方面，重点提高家用车等效益险种投保率，家用车占比超过70%，车险业务质量显著提升。保证保险方面，积极调整客群结构，坏账率呈逐步下降趋势。四是资产管理业务积极把握市场机遇，实现良好投资业绩。公司秉承价值投资、长期投资理念，灵活应对低利率环境与错综复杂的经济金融形势，积极把握市场机遇，2020年上半年总投资收益75.65亿元，同比增长22.8%；年化总投资收益率5.48%，同比提升0.29个百分点。（牛广文）

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