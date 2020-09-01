从“跨区跑”到“不用跑” 长三角跨区税源登记实现“零上门”

8月26日，上海凯胜建筑工程有限公司成功体验了税务部门推出的长三角跨区税源登记申请新流程，成为了首家在吴江体验该项目的公司，这也标志着税务部门支持和服务长三角区域一体化发展跑出“新成效”。“现在长三角跨区域税源登记太方便了，我人在上海，不用出门就能完成吴江的税源登记，我要为税务部门点个赞！”在体验了一把足不出户、轻松办税的“速度感”后，该公司财务负责人程艳丽感叹道。

据了解，跨区税源登记业务是指办理税务登记的纳税人在主管税务机关管辖范围之外发生取得房屋、土地财产产权的应税行为，或取得房屋租赁收入的应税行为，需要缴纳房产税、土地使用税，为确认其纳税主体而到房屋、土地所在地主管税务机关进行信息登记的业务活动。为避免纳税人两地奔波，自7月1日起，长三角跨区税源登记业务办理功能在三省两市电子税务局上线，支持长三角区域内纳税人通过电子税务局可实现跨区税源登记线上办理。苏州市税务局纳税服务科科长陈忠介绍说：“该功能上线后，打破了空间限制，长三角区域纳税人只需通过电子税务局在线申请，填写信息后点击提交，申请就能及时传到税源登记地机关，审核人员收到申请后，可实现当场‘秒办’，省时又省力。”

接下来，苏州市税务部门将继续落实好国家税务总局推出的支持和服务长三角区域一体化发展“16+10”税收支持体系，深化与长三角地区的税务合作，扩大异地通办服务范围，合力打造最优营商环境“样板区”。 （牛广文）

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