招联金融与腾讯云成立联合实验室 共同助力消费金融安全与服务升级

9月1日，招联消费金融有限公司（简称“招联金融”）与腾讯云宣布成立联合实验室，双方将就反欺诈风控、交易风控以及风控联合建模等领域开展合作，依托先进科技手段赋能消金行业智慧风控建设，推进消金行业安全能力建设与服务智能化升级，据悉，仿冒APP识别将成为联合实验室首个落地项目。

据了解，双方此次共建实验室是基于腾讯云在金融风控方面的技术经验，以招联金融真实业务场景为依托，开展消金业务全场景的风控能力研究与攻关，为消费金融提供可复制的解决方案。在反欺诈风控领域，双方将开展仿冒APP识别、反电信诈骗、疑似投诉骗贷等联合研究，针对性优化消费金融反欺诈风控服务水平与效率。在交易风控方面，双方将以业务场景为依托，联合开展异常交易识别技术研究和应用，针对性降低交易风险。双方还将风控定制化联合建模，并探索营销与风控的协同机制，为探索创新金融产品提供支撑。

据招联金融工作人员介绍，首个落地成果便是仿冒APP识别，主要结合招联金融业务场景，依托腾讯云安全天御、黑镜实验室，以及腾讯手机管家大数据等多方安全能力，AI算法以及丰富的风险识别经验，探索建立基于APK的仿冒APP识别模型，提供实时风险预警，有效降低仿冒消费金融APP带来的金融风险。

此外，通过仿冒APP进行欺诈是一种新型的诈骗方式，双方此次联合打造的仿冒APP识别产品，将更为及时地提醒客户，并更为有效地帮助客户减少因仿冒金融APP带来的个人资产损失。

腾讯方面表示，腾讯云与招联金融有着良好的合作基础，未来双方将以联合实验室为平台，开展长期、广泛、紧密的合作，促进金融安全科研成果转化，推动招联和腾讯云的共同发展。

此次成立联合实验室是招联金融与腾讯云的又一次深化合作和强强联合。双方此前在金融科技领域进行了非常多合作，招联金融成为同业首家全系统去“IOE”的消费金融公司。

据了解，腾讯云在金融领域拥有覆盖从基础架构到业务场景的新基建和新连接能力，及在服务金融机构数字化转型方面丰富经验。在金融风控方面，腾讯云安全天御已成为国内唯一入选的Gartner银行级在线反欺诈推荐厂商，能够提供涵盖场景咨询、解决方案、风控数据、风控系统等多维度的产品能力。

招联金融是经中国银保监会批准，由招商银行与中国联通两家世界500强公司共同组建的消费金融公司，通过拥抱新技术，开拓纯线上消费金融科技驱动新模式，秉持“普惠使命、创新驱动、核心能力、极致体验”的发展理念，坚持创新驱动战略，积极开展新金融模式的内涵式创新,通过金融和科技的深度融合、业务和IT的架构对齐、人才结构的复合蝶变，实现了FinTech创新驱动下的跨越式发展。

同时，招联金融不断加大科研投入，积累了丰富的金融科技资源和优势，持续探索大数据、云计算、人工智能等前沿科技与消费金融业务的融合与应用，科技赋能成果显著。（牛广文）

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