培育人才 坚持创新 郑州银行打造核心竞争力

2018年9月19日，中国深圳。上午9时25分，一组象征着几代郑州银行人精神符号的数字“002936”跃上深圳证券交易所的大屏幕，宣告着城商行A+H股正式上市。

变化：悄然从打造“两个团队”开始

郑州银行的前身是成立于1981年的郑州城市信用社，经历了城市信用社、合作银行、商业银行、郑州银行四个时代。

2011年，王天宇成为了郑州银行的掌舵人。王天宇深知，要想使郑州银行真正腾飞必须得靠“人才”，靠“牛人”、靠“团队”，需要打造“精英班子”。

在郑州市委市政府、河南省银监局的支持下，郑州银行公开招聘总行行长、副行长等重要职位人选，申学清、夏华等一批精英人才入驻郑州银行，与此同时，一批行业和社会知名人士被聘为独立董事，至此，郑州银行的领导班子形成。

2011年，一次性完成了25亿股的溢价发行，成功融资68亿元，银行评级大幅跃升。

领导决策团队有了，王天宇又将目光投向了执行团队的建设。

在这样的用人、育人理念指引下，从2016年开始，郑银逐渐形成了“不拘一格降人才”的喜人局面，仅2017年，通过猎头引进投行、风险管理、授信审批、人力资源等领域高端人才近80人，他们的到来补充了郑州银行的发展之需、燃眉之急。2018年，实施“猎鹰计划”，首次大规模引进外部人才332人，招聘重点高校大学生33人，人才结构进一步优化。

为给郑银未来的发展夯实人才培养基础，人力资源部专门打造了一个“人才数据库”，并创造出了一个人才辈出的育人机制。

创新：打造核心竞争力

如何构建属于郑州银行的核心竞争力？如何找到郑州银行真正有特色、有差异的业务模式？如何从战术上着手，并在竞争激烈的金融市场上做到“人有我优”？

这在郑州银行内部，是三个非常有名的问题，被称为“当下之问”、“未来之问”。循着对这一问题的求解，郑州银行的转型之路日益清晰——即“在差异化定位的基础上，用创新理念构筑郑州银行的核心竞争力。”

2016年，根据公司总的战略发展部署，郑州银行在董事会战略发展部下设立了创新中心，不久后又成立了郑州银行创新实验室，并由行长申学清直接领导，开始了系统化、有梯度的新产品研发和推进工作。

根据监管层城商行战略经营应着力于差异化定位的要求，经过重新梳理明晰了公司市场定位：企业转型走特色化和差异化之路，用特色鲜明的产品和服务吸引客户，与大银行形成错位经营，并以此作为提升市场竞争力的突破口，进而形成自己的核心竞争力。

由郑州银行信息科技公司6人研发团队研发的“大数据智能风控系统”，自系统上线以来，信用卡“当月申请，首次还款即逾期”的情况得到了有效遏制。

借助郑州作为国家重要交通枢纽、国家中心城市、中原经济区核心城市的区位优势，打造了“商贸物流标杆银行”，独创了“商贸物流银行”新模式。

在商贸金融方面引入“外脑”，推出“五朵云”商贸物流金融平台，实现五云齐放；发起成立了全国商贸物流银行联盟，加快商流、物流、信息流、资金流“四流合一”。

蝶变：丑小鸭终变白天鹅

2011年12月，郑州银行通过增资扩股一次性融资68亿元，甩脱了43亿元的历史包袱。2015年12月，成功在香港联交所上市，成为全国第10家上市城商行；2018年9月正式在A股挂牌。

截至2019年末，郑州银行资产规模5004亿元，贷款余额1959亿元，存款余额2892亿元。

2020年8月5日，郑州银行党委书记、董事长王天宇在中国银行业协会城商行工作委员会组织的城商行民营银行发展战略座谈会上表示，“郑州银行作为城商行队伍的一员，其面临困境、发展历程也是整个城商行群体的一个缩影。结合自身发展实际，我们认为应该建立良好的治理结构、良好的企业文化、完善的制度体系，拥抱数字化转型、推进轻资本转型，实现健康发展的良性‘内循环’，这样才能激发活力、提升能力，有效应对复杂局面、突破发展困局。” （牛广文）

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