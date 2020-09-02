中铁装备杭州基地4台盾构机交付天目山项目

8月31日，位于浙江杭州萧山区的中铁装备杭州盾构机生产基地内，一台直径13.46米的泥水平衡盾构机（中铁759号）正式下线，即将运往杭州天目山道路改造工程一展拳脚。这是中铁装备为该项目量身定制的4台盾构机中交付的最后一台。

天目山项目是杭州市环城北路——天目山路提升改造工程，是贯穿杭州市东西向的“天目-环北-艮山”快速路最中心的一段。这条总长将近40公里的快速路是贯穿杭州中心区域的重要“一横”，整个工程计划在2022年杭州亚运会前建成，届时从绕城西线的留下互通一直到大江东将近40公里的路程，将没有一个红绿灯。

“这个工程线是杭州市中心重要商圈，车流密集，势必不能大面积开挖。”中铁七局集团有限公司负责天目山提升改造工程01标施工建设，其总经理师建军介绍，工程线还要近距离穿越地铁1号线、2号线，穿过11条破碎带、城市地表内河和建筑密集区。为了更好适应杭州淤泥土质，两家联手打造的这台“巨无霸”，将为优质、高效、安全地推进天目山提升改造项目控制性工程建设提供坚强保障。

受疫情影响，2020年上半年全球机械行业受到剧烈冲击，天目山项目4台盾构机恰好进入整机组装的关键阶段。中铁装备在做好疫情防控的同时，科学排序物资供应，有效带动了上下游产业协同复产，从3月中旬天目山项目第一台设备工厂顺利验收，到8月底最后一台设备成功下线，标志着4台“孪生”盾构机即将全面开启项目掘进，也必将加快项目建设进度。

国产大直径盾构机是重点项目顺利建设的必备“神器”。疫情期间，中铁装备坚决落实“六稳”“六保”各项要求，统筹做好疫情防控和复工复产，先后出厂了79台隧道掘进机，广泛应用于地铁、水利、公路、煤矿巷道等项目建设，有力保障了保障施工进度。

中铁工程装备集团党委副书记、副董事长卓普周表示，企业坚持创新，不断加大研发投入，在大直径盾构研发领域取得突破，上半年分别下线了出口波兰和澳大利亚项目的大直径盾构机，出口格鲁吉亚的世界最大直径15米级硬岩掘进机正在紧张的生产制造之中，8月份，国内首台15米级超大直径泥水平衡盾构机在汕头顺利贯通。截至目前，中铁装备已经生产制造近20台直径10米以上的大直径泥水平衡盾构机，投入到国内外重大的民生项目中，充分证明了中国制造的强大实力和发展后劲。

“中铁装备用不到一年的时间成功攻克了天目山工程面临的施工区间覆土浅、地质复杂等问题，突破了轴承偏转等重点技术，这也标志着中国在大直径盾构机的设计制造越来越成熟。”中国工程院院士杨华勇说。（李承骏 中铁装备供图）

(责编：车柯蒙、孙阳)