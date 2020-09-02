“新时代劳动教育的理论与实践”学术研讨会举行

日前，“新时代劳动教育的理论与实践”学术研讨暨《劳动教育论要》新书发布会在京举行。北京师范大学资深教授顾明远、教育部教材局局长田慧生、北京师范大学副校长涂清云、北师大出版集团总经理马朝阳分别致辞。清华大学石中英教授、北京大学刘云杉教授等多位专家代表、教育期刊的主编等围绕“劳动教育的理论与实践”进行了专题讨论。本次活动采取线上线下相结合的方式举行。

据悉，《劳动教育论要》收录了檀传宝教授有关劳动教育的12篇文章（其中包括两篇访谈），时间跨度28年，被收入北京师范大学出版社“当代中国教育学小丛书”。与会嘉宾认为，该书出版对于当前教育系统深入贯彻落实党的教育方针、构建德智体美劳全面发展的教育体系、培养堪当民族复兴大任的时代新人，具有重要意义。

在本书中，檀教授坚持以马克思主义为指导，对劳动教育的社会基础和理论基础进行了系统的分析，结合现实的劳动教育中存在的困难和问题展开有力的论述，讨论了劳动与教育的历史关系和大工业时代以来教育与生产劳动相结合的历史必然性，论述了当前劳动形态和劳动教育的时代特征，明晰了家庭教育、学校教育、社会教育等各种教育在践行劳动教育方面的特殊要求，回应了一线教育工作者所关心的一些现实问题。（牛广文）

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