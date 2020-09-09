58同城发布物流行业就业数据：行业求职需求同比上升27.72% 

近日，58同城发布交通运输、仓储和邮政业就业数据，从城市、职位、薪资等维度，对该行业招聘求职情况进行了统计分析。数据显示，交通运输、仓储和邮政业整体求职需求同比上升27.72%，西安招聘求职热度高；物流专员招聘需求大，分拣员求职需求同比增速快；货运司机月薪高达10808元，物料管理月薪同比增长38%。

整体求职需求同比上升27.72%

据58同城招聘研究院数据显示，今年1-8月，交通运输、仓储和邮政业整体求职需求同比上升27.72%。7月，交通运输、仓储和邮政业招聘与求职需求均十分旺盛，与去年同期相比，招聘需求上升幅度超过150%，求职需求上升16.35%。随着消费互联网和工业物联网的快速发展，个人和企业用户倾向于在线上采购、线下送货，物流行业市场需求激增，因此带动了招聘和求职的发展。

从重点城市上看，今年1-8月，交通运输、仓储和邮政业招聘活跃城市TOP 10为西安、天津、上海、郑州、成都、杭州、北京、广州、重庆、石家庄。其中，重庆招聘需求同比增幅排名第一，达到72.88%。同时，58同城招聘研究院数据还反映出，1-8月交通运输、仓储和邮政业TOP 10求职热门城市包括上海、深圳、广州、西安、重庆、北京、郑州、青岛、东莞、杭州。可见，一线城市仍然是物流行业求职者的首选就业地，由于一线城市收入较高，物流总部云集，晋升空间较大，因此成为不少求职者的热门求职地。

物流专员招聘需求大

58同城还从职位、薪资维度，对物流行业就业情况进行了刻画。2020年1-8月，交通运输、仓储和邮政业招聘活跃职位TOP 10分别为物流专员/助理、快递员、装卸/搬运工、货运司机、包装工、组装工、仓库管理员、分拣员、送餐员、物流经理/主管。其中，组装工招聘需求同比增速第一；货运司机、包装工同比增长在60%-80%之间。从事跟单、仓储货物管理等日常工作的物流专员/助理，以及分发派送货物的快递员在行业中的需求量较大，因此招聘活跃度较高。

从细分职位求职方面来看，今年1-8月，交通运输、仓储和邮政业求职热门职位TOP10分别为货运司机、快递员、装卸/搬运工、物流专员/助理、商务司机、分拣员、送餐员、仓库管理员、铲车/叉车工、特种车司机。其中，分拣员同比增速位居第一，达到92.59%；物流专员/助理次之，同比增长68%。由于货运司机是物流行业中传统的高薪职业，因此吸引了许多求职者投递简历。而快递员工作量弹性大，吃苦耐劳的劳动者收入水平较高，也受到广大求职者欢迎。受特殊环境影响，今年的求职热门季与去年相比，有一定的时间差，因此物流岗位求职需求增速普遍上升，尤其是在网络购物节中市场需求较大的分拣员等岗位，求职需求也有较大的同比增幅。（牛广文）

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