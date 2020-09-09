网易有道词典推出教育界首个明星语音功能

中新网9月9日电 全国各大高校复课之际，9月9日，互联网学习App网易有道词典宣布青年歌手、演员王源成为代言人，并上线了全新功能“明星语音”，这是教育领域的首个明星语音功能，王源为首发明星。据了解，这是网易有道词典首次邀请明星代言。
截至2019年12月底，网易有道词典的用户总量已经达到8亿，堪称一款真正“国民级”的语言学习应用。
QuestMobile《2020年中90后人群洞察报告》显示，网易有道词典是最受Z世代欢迎的学习App，截至2020年7月，90后用户达到3.62亿，全面超越了80后。作为第一批互联网原生民的90后，已习惯于数字化环境下工作及学习，其中网易有道词典稳居其求知求职使用工具的前列。
为何选择王源作为代言人？网易有道高级副总裁、市场负责人刘韧磊表示，作为中国年轻一代的优质偶像，王源具有一定的社会责任感和感召力，被广大网易有道词典年轻用户所喜爱。“这和我们想打造的有道词典年轻化品牌形象，以及通过陪伴的方式来鼓励用户学习的理念不谋而合。”
“明星语音”功能背后，显示出了网易有道自主研发的定制语音合成(Text To Speech，简称TTS)技术实力。
据悉，网易有道的整体合成语音效果接近真人水平，用户点击“明星语音”之后，能听到非常接近王源本人的标准单词、例句发音，随后还可以通过“跟读打分”的方式，帮助用户进行口语练习。
“除了邀请王源担任代言人并作为首发明星魅力献声之外，未来我们还会上线更多明星的语音，希望网易有道词典借助明星语音功能，可以进一步拉近品牌与用户的距离。”刘韧磊透露。
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