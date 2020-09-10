“万物互联”驱动家具行业智能化转型

随着信息化、大数据、智能化的快速发展，“万物互联”时代正在到来，驱动着各行各业的变革。借助万物互联的东风，智能家居行业正飞速发展，智能音箱、智能马桶、扫地机器人……在传统家居行业亟需转型和消费者消费升级日益增长的双重推动下，主打智能功能的产品越来越多地融入家居行业中。

艾媒咨询数据显示，2018年中国智能家居市场规模为1210亿元，2019年达1530亿元左右，2020年将达1820亿元。

9月6日，床垫品牌喜临门在上海发布了新型智能床垫“Smart1”，“随着物联网的兴起，大数据、云计算、5G、人工智能等技术的不断革新，发布一款能够读懂购买者需求的床垫的可能性转化为了现实。”发布会现场，喜临门总裁杨刚表示。

消费升级正当时 创新助力品质生活

我国消费市场规模居世界前列，随着各项扩大消费的政策不断落地，线上线下消费更加活跃，居民消费加快升级，多样化、个性化需求不断增长，消费升级正当时。为满足消费者对品质生活的更高要求，喜临门正在加速实现品质化发展的“全面突围”。

杨刚介绍到，人的一生有三分之一的时间在睡眠中度过。健康的睡眠是人们恢复体能补充精力的重要方式，也是品质生活的重要组成部分。据世界卫生组织统计数据，我国成年人失眠率接近40%，比全球平均水平高出11.2%。

“决定睡眠质量的关键，不在时长，深睡时刻才是重点。在一般睡眠中深睡时刻仅占20%，却与缓解疲劳、强化记忆有最直接的关系。”斯坦福大学神经生物学博士后鲜翾表示。

为了改善人们睡眠质量，延长深度睡眠时长，喜临门研发团队推出了Smart Wave护脊深睡系统。据悉，此次推出的Smart Wave护脊深睡系统拥有“分区空气弹簧”、“智能匹配算法”、“睡姿识别睡眠感应”、“深度学习”四大核心技术，并且能自动学习和升级，会根据每次睡眠的数据去动态优化睡眠方案。

当前，人们对深度睡眠的需求正呈现碎片化的趋势，深睡的需求场景可能发生在家里的卧室，也可能发生在公司的午休室，甚至是飞机上。发布会上，喜临门不仅带来了Smart Wave护脊深睡系统，还展示了哄睡音乐枕和闪睡眼罩等助眠智能硬件，从而满足人们碎片化睡眠的需求。

“喜临门以‘致力于人类睡眠健康’为使命，通过持续深耕科学睡眠，用科技创新引领行业发展，改善人们睡眠质量。”杨刚表示。

信息化促行业发展 智能家居迈入万物互联时代

智能家居的市场有多大？

据权威机构Statista预测，2017-2022年间，国内智能家居市场的年均复合增长率约为45.3%。面对庞大的市场需求和潜力，家居、家电、互联网科技、地产、酒店等各行业巨头纷纷加码布局市场。

华为在最新的EMUI11的预热海报中显示，分布式技术有望在EMUI11上得到加强，智能设备之间的联系或将进一步加强。此外，阿里与旭辉联合打造的首个实验样板区已落地上海，支持全屋智能场景DIY模式，覆盖无感通行、社区安防、物业管理等20多种智慧生活场景。

智能化不仅体现在产品的科技创新上，更体现在产品应用的场景中。

发布会上，喜临门、华住集团、涂鸦智能代表签订战略合作协议，三方共同发布了打造未来睡眠生态圈的战略构想，让深睡体验可以延展到酒店场景。同时，喜临门睡眠数据也将与涂鸦智能AI+IoT平台打通，这意味着喜临门Smart Wave护脊深睡系统将实现万物互联，促使整个睡眠场景的智能化。

“随着技术的不断进步，从‘智能音响’到全屋智能再到产品更懂消费者的全场景智能化时代，家具行业的智能化正逐渐从单品智能化向全场景智能化转变。”涂鸦智能中国总裁付强表示，全场景智能化时代的发展更需要打通行业壁垒，共建全新生活方式。

“消费者在海南汉庭酒店睡的床垫数据可以被记录下来，当他来到上海全季的时候，可以非常快速地切换到最适应的模式。”发布会现场，华住集团副总裁陈雨明用这样一个场景描述了寝具行业和酒店行业的同频共振。

数据是万物互联时代企业的重要财富，借助“睡眠”场景，寝具行业、酒店行业和AI+IoT三大产业连接在一起，并将辐射到更多产业。

未来，随着物联网技术的不断发展，5G技术商业加速落地，智能家居将继续走入千家万户，成为未来智慧家庭发展的趋势。 （牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)