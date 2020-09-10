商在未央 赢在未来——西安市未央区凝心聚力打造营商环境“未央品牌”

由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会近日在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，西安市未央区荣获营商环境质量十佳县（市、区）——综合竞争力称号。作为国务院确定的西安市唯一基层政务公开标准化规范化试点区县，未央区创造性地探索出基层政务公开“未央模式”，大力推进“只进一扇门” “15分钟政务服务圈”“一次办”，打造出西安乃至陕西营商环境新高地。

未央区区长刘国荣在论坛上详细介绍分享了基层政务公开“未央模式”内涵的内涵。

一是以顶层设计为先导，力求政务公开标准化。创新推出“制定方案、梳理事项、编制目录、规范流程、完善制度、建立考核、全面公开”的“七步循环工作法”，实现政务公开动态闭环管理。探索形成“线下123、线上789”的政务公开模式，即：1个单位牵头负责，2个单位具体实施，区街居3级联动；从目录、平台、机制等7个方面入手，以编制标准目录体系、绘制工作流程图等8项机制为抓手，推进9个试点领域的公开标准化、规范化。

二是以标准示范为引领，推进政务公开规范化。形成“1+7+N”标准制定思路，编制1套《标准目录》，制定政务公开负面清单、权力清单等7项配套清单，在“1+7”的基础上，探索覆盖区街居等N项公开目录清单，做到应公开、尽公开。

三是以做优平台为基础，实现公开渠道多元化。打造“一网两厅、两微一端、多点查阅、热线办理”的线上线下公开平台体系。“一网”即政府门户网站，“两厅”即政务服务大厅和政务公开体验大厅，创新设立政务公开体验大厅，定期组织群众体验各类平台。“两微一端”即微信微博和网站移动端。“多点查阅”即建立涵盖各部门、各街办和社区（村）便民服务站（室）的查阅点。“热线办理”即依托市“12345市民热线”平台，听取群众呼声、回应群众关切、解决群众难题。

四是以政民互动为抓手，力促服务形式多样化。采取基层推荐、网上报名、资格审查等方式，建立由“两代表一委员”及各个行业代表组成的政民互动活动群众代表库，动态扩容更新，定期组织开展“请进来、走出去、速回应”系列活动，让公众参与决策制定和执行监督等过程，汇众智、定政策、抓落实。

五是以督查考核为保障，推进政务公开责任化。建立“周通报、月统计、季评议、年评估”考核模式，将第三方评估、专业机构评定、社情民意调查和自查自评、线上检查、实地督查相结合，客观、公正、多角度地评价公开效果。

(责编：栗翘楚、孙阳)