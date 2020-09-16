58同城发布家政行业就业数据：求职需求同比增长11.59%

日前，58同城发布家政行业就业数据，从区域、职位、薪资等维度，反映了今年1-8月家政行业招聘求职情况。数据显示，整体求职需求同比增长11.59%，广东省求职需求量大，河北岗位供求增幅大。
据58同城招聘研究院数据显示，今年1-8月，家政行业整体求职需求同比上升11.59%。从月度增幅来看，7月、8月家政行业招聘需求旺盛，同比增长均超过60%。3月-7月，家政行业求职需求均呈现两位数增幅，其中4月求职需求增幅高达77.23%。随着常态化防控阶段的到来，家政服务回归居民小区，市场需求迅速释放，因此从今年下半年开始，行业招聘需求有较大幅度增长。
而在求职方面，从今年初以来，就有众多求职者愿意进入家政行业工作，这既与线下门店进入“休眠期”，店员、营业员、服务员转行做家政存在联系，也与部分家政岗位收入较高有关。
从城市维度来看，今年1-8月，家政行业招聘活跃省份TOP 10分别为广东省、四川省、河南省、河北省、江苏省、山东省、浙江省、山西省、湖北省、安徽省。其中，河北招聘需求同比上升幅度最大，达到16.53%。由于广东省、四川省均为家政服务业发达省份，受市场需求推动，企业对家政服务人员需求也更大。今年以来，河北省将家政服务作为扶贫工程加以推进，发展员工制家政企业、推动家政服务进社区、从财税金融方面加大扶持，快速推进家政企业发展，因此带动企业招聘需求快速增长。
今年同期，家政行业求职热门省份TOP 10为广东省、江苏省、浙江省、山东省、北京市、上海市、四川省、湖北省、河北省、湖南省。其中，河北求职需求同比增速位居首位，达到57.41%，山东、湖北次之，同比增幅均达到45%以上。58同城招聘研究院数据表明，广东省既是家政服务的企业招聘需求大户，也是家政求职者输入大省。广东省、江苏省、浙江省、山东省，以及北京市、上海市依托较高的收入待遇，获得家政求职者青睐。此外，受河北家政扶贫工程的催化，当地家政培训基地兴起，为众多劳动者进行家政技术赋能，也吸引了众多劳动者求职，求职需求增幅激增。
58同城还从岗位维度对家政就业情况进行了分析，今年1-8月，家政行业招聘活跃职位TOP 10分别为保安、钟点工、保洁、保姆、送水工、月嫂、育婴师/保育员、护工、洗衣工、家电维修。其中，垃圾分类员招聘需求同比增幅排名第一，达到183.83%；送水工求职需求同比增长21.01%。（牛广文）
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