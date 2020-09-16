人民网北京9月16日电 （任妍）当前，创意产业蓬勃发展，创意经济已成为国民经济新的增长点，与此同时，从事创意产业与创意经济的人才呈紧缺状况。9月16日，人社部教育培训中心《创意经济人才职业培训课程》正式上线，创意经济学院在环球网校成立。
如何培养创意产业经济人才？人社部教育培训中心为尽快解决当前社会紧缺的创意经济人才问题，联合环球网校和经济学学者王铁军教授及学术研究团队（由中央党校，中国社会科学院，北京大学相关教授及学者专家组成），共同开创了《全国创意经济人才职业培训》课程，通过互联网职业教育平台快速培养大量的社会急需的创意经济人才。
据介绍，目前，已研发并录制了《创意经济学基本原理与实际应用》线上视频课程，共为四大模块、三十节课时。课程内容突出理论学习与实际应用相结合。用户可在网上或手机上搜索环球网校APP打开观看学习，同时配合线下课程进行交流学习。学员参加学习完成全部课程后，参加统一考试，成绩合格者将获得国家人社部教育培训中心颁发的“创意经济人才职业培训证书”。
环球网校相关负责人表示，创意经济学院将努力培养创意经济人才，为推动创意产业与创意经济加快发展做出贡献。
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