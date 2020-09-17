人民网>>财经

58同城宣布并购魔方微猎 打造一站式人力服务外包平台

2020年09月17日11:39  来源：人民网-财经频道
 

9月17日，58同城宣布并购魔方微猎，即日起魔方微猎正式更名为58魔方，原有的管理团队不变。据介绍，未来58魔方将在人力资源外包服务的招聘交付既有优势基础上，结合58同城招聘业务的平台优势，继续加大交付力量的投入和流量端的整合，提供更有招聘交付能力的人力资源外包服务。

据了解，58魔方与58同城在完成平台、技术与流量整合后，计划用三年时间从当前年度超10万人的交付规模提升至年度100万人的量级，更好地服务全国客户，尤其是对有招聘需求的人力资源外包客户提供更高效、更便捷的交付网络支持。

58同城CEO姚劲波表示：“此次与58魔方合作，标志着58同城的招聘业务正式从流量信息服务深入到招聘解决方案服务。58同城作为国内最大的招聘服务平台，技术及品牌流量优势显著，58魔方擅长为客户提供结果导向的精细化运营服务，并计划未来将年交付及外包人数提升至百万人服务量级，双方在招聘服务上有很强的互补性。我们期望未来携手全面赋能整体招聘行业，为亿万求职者和全国企业提供更好的服务。”

58魔方CEO郝耘琦表示：“58魔方将结合58同城招聘业务的技术、资源、品牌等优势，整合全国最好的服务网络，加强人力资源各环节服务供应链优化，更好地为企业提供一体化服务，打造专业化、一站式人力资源服务外包平台。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长　　人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】

财经

发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复　　人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】

财经

胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布　　2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】

财经

麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？　　服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】

财经

8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上　　人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved