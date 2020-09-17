58同城宣布并购魔方微猎 打造一站式人力服务外包平台

9月17日，58同城宣布并购魔方微猎，即日起魔方微猎正式更名为58魔方，原有的管理团队不变。据介绍，未来58魔方将在人力资源外包服务的招聘交付既有优势基础上，结合58同城招聘业务的平台优势，继续加大交付力量的投入和流量端的整合，提供更有招聘交付能力的人力资源外包服务。
据了解，58魔方与58同城在完成平台、技术与流量整合后，计划用三年时间从当前年度超10万人的交付规模提升至年度100万人的量级，更好地服务全国客户，尤其是对有招聘需求的人力资源外包客户提供更高效、更便捷的交付网络支持。
58同城CEO姚劲波表示：“此次与58魔方合作，标志着58同城的招聘业务正式从流量信息服务深入到招聘解决方案服务。58同城作为国内最大的招聘服务平台，技术及品牌流量优势显著，58魔方擅长为客户提供结果导向的精细化运营服务，并计划未来将年交付及外包人数提升至百万人服务量级，双方在招聘服务上有很强的互补性。我们期望未来携手全面赋能整体招聘行业，为亿万求职者和全国企业提供更好的服务。”
58魔方CEO郝耘琦表示：“58魔方将结合58同城招聘业务的技术、资源、品牌等优势，整合全国最好的服务网络，加强人力资源各环节服务供应链优化，更好地为企业提供一体化服务，打造专业化、一站式人力资源服务外包平台。”（牛广文）
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