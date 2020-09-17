长虹签约中国国家羽毛球队 发力体育营销

9月16日，长虹与中国国家羽毛球队在成都举行签约仪式，正式成为国家羽毛球队的赞助商，双方通过“科技+体育”的合作模式，共同推动中国体育产业进一步繁荣发展。
四川长虹电器股份有限公司总经理李伟表示，国家羽毛球是一支富有激情和创新精神，有担当、敢于挑战、勇于拼搏的团队，与“责任、创新、坚韧”的长虹企业精神高度契合，也都拥有冠军的气质与实力。
据介绍，长虹在2019年经营收入占比中，智能家电占32%，IT服务占27%，供应链服务占18%，核心部件等占16%，新能源及其他新兴业务等占7%。
中国羽毛球协会主席张军表示，中国体育事业的发展，需要民族企业的鼎力支持。长虹拥有庞大的用户群体，在多个产业都有核心技术和过硬的产品，双方携手可以让中国羽毛球队、中国体育事业获得更好的发展。
产业的良性发展离不开技术的支撑，据长虹相关负责人介绍，为了提升物联网时代公司竞争实力，长虹搭建了灯塔实验室、竞争力实验室、技术生态圈三层研发体系，为智能家电、核心器件、新兴产业等发展形成强有力的技术支撑，更好服务家庭用户与企业用户。（牛广文）
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