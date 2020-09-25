达内教育推出“十年服务计划”全面开源

伴随着快速发展的互联网行业，IT职业教育作为专业人才输送的重要渠道，对人才的培养方式也在快速迭代。日前，达内教育集团发布“达内十年服务计划”，主要包含四大开源，一个社区。据介绍，四大开源是指“课程开源、职业机会共享、圈层开放、创业孵化”，同时，达内还将打造专属的职业交流互动社群——“大内高手”社区。

达内教育成人事业部总经理郭德颖表示，达内将面向所有学员全面开放课程，共26个方向，20000+个小时的课程视频，30000+个知识点，20000+个实战案例。而这个社区不仅是达内学员信息交互的平台，也是一个构建人脉圈、孵化创业项目的职业发展社区，还会邀请大咖入驻成为创业导师。

达内教育高级运营副总裁孙莹介绍说，IT互联网产业的快速发展关键在于人才。达内与全国将近20万家雇主企业建立了人才合作关系。

“达内持续发挥链接高校和企业的桥梁作用，将学生需求与国家需求、产业需求相结合，已为全国1167所大学提供了一站式IT人才培养方案，帮助128所大学设立IT专业院系和30家大学建设人工智能学院。”孙莹表示。

当天，达内与华为签署了全面合作协议。据介绍，华为将向达内集团提供丰富的云资源、产品和优质服务，双方加强在基础设施领域的合作。依托各自行业优势和技术积累，双方将开展在云、人工智能、大数据、校企合作、人才培养、智慧教室等领域的合作探索，共同促进信息技术与教育教学过程的深度融合。（牛广文）

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