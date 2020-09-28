人民网>>财经

北京银行：以高质量党建引领高质量发展

2020年09月28日11:18  来源：人民网-财经频道
 

作为植根首都的市管金融企业，北京银行深入落实全面从严治党，为北京银行实现高质量发展提供坚强政治保证。2020年1月，北京银行成功召开第二次党员代表大会，选举产生北京银行新一届党委，标志着北京银行发展迈上一个新起点。

据了解，北京银行党委带领全行党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实履行“把方向、管大局、保落实”职责，召开党委会对“三重一大”等事项认真讨论、集体决策，召开全面从严治党工作会议，签订全面从严治党责任书，印发《全面从严治党主体责任重点任务清单》，通过强化党委核心作用，引领全行高质量发展。

作为首批入驻“北京市首贷服务中心”的银行，全力支持北京市小微企业“续贷中心”建设运营，上半年新增小微企业首贷客户2431户，首贷金额239亿元，新增小微企业续贷客户378户，续贷金额25亿元，全行普惠金融贷款余额较年初增长19.4%。同时，依托区域分支机构，全力服务京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略，彰显首都金融企业的责任与担当。

今年以来，北京银行党委印发了《党建工作指导意见》《理论学习安排》等一系列党建文件，有力指导全行各级党组织做好党建工作。党委明确将“党建引领、依法合规”融入北京银行企业文化，形成“党建引领、依法合规、战舰理论、惩恶扬善、以业绩论英雄”的文化理念。

同时，北京银行党委强化监督制约、有效防范风险，主动调整组织架构，加大干部交流力度，横向打通党建、行政、业务之间的交流任职，纵向加强总分支、总行与投资机构之间的交流任职。通过多层次、多岗位交流任职，进一步焕发干部干事创业的激情，着力培养复合型、高素质干部队伍。健全激励约束机制，通过定期开展优秀共产党员、客户经理明星、青年岗位能手等评选工作，树立先进典型，激发优秀人才不断涌现。此外，开展员工行为风险排查、轮岗监督排查、员工履职回避等工作，提升全员风险合规意识。

去年，北京银行党委接受了市委巡视组的政治巡视。巡视意见反馈后，北京银行党委全面强化主体责任，扎实做好巡视整改工作，制定整改方案，逐项督导落实，确保各项整改措施取得扎实成效。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，健全完善落实中央八项规定精神制度体系，制定印发《北京银行正风肃纪“十条禁令”》。聚焦重要时间节点，坚持节日提醒、约谈和检查制度，对节日期间顶风违纪问题严肃查处、通报曝光，严查隐形变异，严防反弹回潮，有力维护了全行清风正气。

今年，北京银行党委设立了党委巡察工作办公室，专职负责行内巡察工作。成立了巡察工作领导小组，召开了巡察工作动员部署会，明确了组织领导、巡察组组成、巡察对象、时间安排、巡察内容、巡察方法等，充分发挥巡察利剑和震慑作用，为北京银行持续稳健发展更好保驾护航。

北京银行党委针对大额风险暴露情况，主动调整风险架构、充实管理人员，并进一步建立起风险倒查机制、专项报告机制、线索移交机制、责任追究机制，全面强化业务风险防控。这些工作涉及经营管理的各个层面，改变了固有的管理模式，必将形成未来发展的坚实基础。加快智慧风控体系建设，启动风控指挥中心四期项目，搭建风险管理信息统一凭条，大力推广移动风控APP和“京行预警通”应用，为全行风险预警监测工作提供有力支持。

此外，成立数字金融部，以数据为中心打造线上业务发展和运营体系，丰富内外部数据维度，加强数据治理，深挖数据价值。启动“京匠工程”十大项目群建设，有效助推数字化转型三年发展规划落地。同时，顺义科技研发中心项目完成工程建设，有序开展入驻投产工作，数字化转型的软硬件基础设施不断提升。（牛广文）

(责编：孙阳、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved