北京银行：以高质量党建引领高质量发展

作为植根首都的市管金融企业，北京银行深入落实全面从严治党，为北京银行实现高质量发展提供坚强政治保证。2020年1月，北京银行成功召开第二次党员代表大会，选举产生北京银行新一届党委，标志着北京银行发展迈上一个新起点。

据了解，北京银行党委带领全行党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实履行“把方向、管大局、保落实”职责，召开党委会对“三重一大”等事项认真讨论、集体决策，召开全面从严治党工作会议，签订全面从严治党责任书，印发《全面从严治党主体责任重点任务清单》，通过强化党委核心作用，引领全行高质量发展。

作为首批入驻“北京市首贷服务中心”的银行，全力支持北京市小微企业“续贷中心”建设运营，上半年新增小微企业首贷客户2431户，首贷金额239亿元，新增小微企业续贷客户378户，续贷金额25亿元，全行普惠金融贷款余额较年初增长19.4%。同时，依托区域分支机构，全力服务京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略，彰显首都金融企业的责任与担当。

今年以来，北京银行党委印发了《党建工作指导意见》《理论学习安排》等一系列党建文件，有力指导全行各级党组织做好党建工作。党委明确将“党建引领、依法合规”融入北京银行企业文化，形成“党建引领、依法合规、战舰理论、惩恶扬善、以业绩论英雄”的文化理念。

同时，北京银行党委强化监督制约、有效防范风险，主动调整组织架构，加大干部交流力度，横向打通党建、行政、业务之间的交流任职，纵向加强总分支、总行与投资机构之间的交流任职。通过多层次、多岗位交流任职，进一步焕发干部干事创业的激情，着力培养复合型、高素质干部队伍。健全激励约束机制，通过定期开展优秀共产党员、客户经理明星、青年岗位能手等评选工作，树立先进典型，激发优秀人才不断涌现。此外，开展员工行为风险排查、轮岗监督排查、员工履职回避等工作，提升全员风险合规意识。

去年，北京银行党委接受了市委巡视组的政治巡视。巡视意见反馈后，北京银行党委全面强化主体责任，扎实做好巡视整改工作，制定整改方案，逐项督导落实，确保各项整改措施取得扎实成效。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，健全完善落实中央八项规定精神制度体系，制定印发《北京银行正风肃纪“十条禁令”》。聚焦重要时间节点，坚持节日提醒、约谈和检查制度，对节日期间顶风违纪问题严肃查处、通报曝光，严查隐形变异，严防反弹回潮，有力维护了全行清风正气。

今年，北京银行党委设立了党委巡察工作办公室，专职负责行内巡察工作。成立了巡察工作领导小组，召开了巡察工作动员部署会，明确了组织领导、巡察组组成、巡察对象、时间安排、巡察内容、巡察方法等，充分发挥巡察利剑和震慑作用，为北京银行持续稳健发展更好保驾护航。

北京银行党委针对大额风险暴露情况，主动调整风险架构、充实管理人员，并进一步建立起风险倒查机制、专项报告机制、线索移交机制、责任追究机制，全面强化业务风险防控。这些工作涉及经营管理的各个层面，改变了固有的管理模式，必将形成未来发展的坚实基础。加快智慧风控体系建设，启动风控指挥中心四期项目，搭建风险管理信息统一凭条，大力推广移动风控APP和“京行预警通”应用，为全行风险预警监测工作提供有力支持。

此外，成立数字金融部，以数据为中心打造线上业务发展和运营体系，丰富内外部数据维度，加强数据治理，深挖数据价值。启动“京匠工程”十大项目群建设，有效助推数字化转型三年发展规划落地。同时，顺义科技研发中心项目完成工程建设，有序开展入驻投产工作，数字化转型的软硬件基础设施不断提升。（牛广文）

(责编：孙阳、杨曦)