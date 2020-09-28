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制造业招聘求职数据显示湖北求职需求增长快

2020年09月28日12:13  来源：人民网-财经频道
 

近日，58同城发布制造业就业大数据，对2020年1-8月制造业就业情况进行了统计。数据显示，制造业整体求职需求同比增长11.24%，广东招聘求职需求大，普工招聘求职活跃，在求职需求增速方面，湖北省同比增长位居第一。

据58同城招聘研究院数据显示，今年1-8月，制造业整体求职需求同比上升11.24%，高于各行业综合求职需求同比增长水平。

其中，8月制造业招聘需求旺盛，招聘需求环比提高35.76%，求职需求于8月趋稳。受特殊环境影响，今年以来中小微企业受到较大考验，众多企业人员也经历了再择业的过程，因此求职需求同比有较大幅度提升。进入8月以来，全国防控形势稳定，企业复工达产复苏回暖，制造业企业招聘需求高峰期来临，因此环比有较大幅度上升。而在经历了需求释放高峰后，人才在制造业的求职需求趋于稳定。

从城市维度看，今年1-8月，制造业招聘活跃省份TOP 10分别为广东省、河南省、山东省、浙江省、河北省、江苏省、四川省、安徽省、湖北省、湖南省。

在求职需求增速方面，湖北省同比增长位居第一，达到38.09%；湖南省、山东省、河南省也有20%以上同比增幅。湖北省受疫情影响较大，企业人员流动变化较快，增强了就业市场的人员流动性，造成求职需求同比大幅度提升。

同时，数据反映出，今年1-8月，制造业招聘活跃职位TOP10包括普工、操作工、包装工、学徒工、组装工、装卸/搬运工、切割/焊工、电工、质量检验员/测试员、万能工。由于普工是制造业中普及较广的岗位，因此企业招聘需求较大。随着电商的加快发展，包装工、装卸/搬运工也有较大的招聘需求。

今年1-8月，制造业求职热门职位TOP 10分别为普工、操作工、切割/焊工、车工/铣工、铸造/注塑/模具工、缝纫工、电工、木工、包装工、装卸/搬运工。其中，普工求职需求同比上升较快，达到36.76%，操作工和包装工求职需求同比增速也均达到27%以上。

制造业招聘与求职岗位相对匹配，普适性的普工岗位受到广大求职者青睐，需求量和需求增速均排名第一。从事流水线生产工作的操作工也属于普适性岗位，求职需求大幅增长，而与物流快递相关的包装工岗位需求也实现较快增长。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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