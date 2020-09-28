制造业招聘求职数据显示湖北求职需求增长快

近日，58同城发布制造业就业大数据，对2020年1-8月制造业就业情况进行了统计。数据显示，制造业整体求职需求同比增长11.24%，广东招聘求职需求大，普工招聘求职活跃，在求职需求增速方面，湖北省同比增长位居第一。
据58同城招聘研究院数据显示，今年1-8月，制造业整体求职需求同比上升11.24%，高于各行业综合求职需求同比增长水平。
其中，8月制造业招聘需求旺盛，招聘需求环比提高35.76%，求职需求于8月趋稳。受特殊环境影响，今年以来中小微企业受到较大考验，众多企业人员也经历了再择业的过程，因此求职需求同比有较大幅度提升。进入8月以来，全国防控形势稳定，企业复工达产复苏回暖，制造业企业招聘需求高峰期来临，因此环比有较大幅度上升。而在经历了需求释放高峰后，人才在制造业的求职需求趋于稳定。
从城市维度看，今年1-8月，制造业招聘活跃省份TOP 10分别为广东省、河南省、山东省、浙江省、河北省、江苏省、四川省、安徽省、湖北省、湖南省。
在求职需求增速方面，湖北省同比增长位居第一，达到38.09%；湖南省、山东省、河南省也有20%以上同比增幅。湖北省受疫情影响较大，企业人员流动变化较快，增强了就业市场的人员流动性，造成求职需求同比大幅度提升。
同时，数据反映出，今年1-8月，制造业招聘活跃职位TOP10包括普工、操作工、包装工、学徒工、组装工、装卸/搬运工、切割/焊工、电工、质量检验员/测试员、万能工。由于普工是制造业中普及较广的岗位，因此企业招聘需求较大。随着电商的加快发展，包装工、装卸/搬运工也有较大的招聘需求。
今年1-8月，制造业求职热门职位TOP 10分别为普工、操作工、切割/焊工、车工/铣工、铸造/注塑/模具工、缝纫工、电工、木工、包装工、装卸/搬运工。其中，普工求职需求同比上升较快，达到36.76%，操作工和包装工求职需求同比增速也均达到27%以上。
制造业招聘与求职岗位相对匹配，普适性的普工岗位受到广大求职者青睐，需求量和需求增速均排名第一。从事流水线生产工作的操作工也属于普适性岗位，求职需求大幅增长，而与物流快递相关的包装工岗位需求也实现较快增长。（牛广文）
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】