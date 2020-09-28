苏宁校招“云宣讲” 六大核心岗位迎新

日前，苏宁易购2021届校招直播宣讲在哔哩哔哩、苏宁直播、应届生求职网、智联招聘四大平台同步直播，超20万人次观看，直播期间累计接收超5000份简历，截至目前，苏宁校招系统已累计收到5万多份简历。

近年来，苏宁易购通过线上、线下全场景零售的深度融合布局，形成“一大两小多专”的线下场景生态，同时通过数字化赋能，大力发展苏宁推客、门店直播、苏小团等社交营销矩阵。正是基于互联网时代智慧零售战略发展的需要，苏宁易购2021届校招将重点引进采销、运营、市场策划、商业开发、智能家居、售后服务六大岗位的新鲜血液。

2020年上半年，在疫情挑战下，苏宁易购依然保持逆势增长的稳健态势，818期间，苏宁易购互联网销售同比增长107%，苏宁易购零售云累计开店超6500家，国庆期间苏宁易购广场、苏宁家乐福、苏宁零售云等同时开出上百家互联网门店。

据悉，今年适逢苏宁成立三十周年，苏宁确立了新的“零售服务商”战略，将向社会全面开放其供应链、物流、金融等核心零售能力，服务在苏宁中的地位进一步提升。与优化用户体验相关的服务类岗位也成为今年招聘的重点方向。

据了解，苏宁易购针对应届生招聘所设的售后服务岗，并不是传统意义上的客服，而是通过系统化运营管理虚拟产品，提升用户满意度。日常工作包括活动策划、渠道拓展，以及服务网点规划、制定管理规则等运营和规划方向。818期间，苏宁控股集团董事长张近东更是亲设服务“委屈奖”，进一步激发客户服务人员的动力。

相关人士表示，在场景零售服务新十年，场景互联网人才已成为企业发展的重要引擎，苏宁易购的高速发展及人才培养模式也必然会吸引更多年轻面孔的加入，实现企业成功与员工成才的双赢。（牛广文）

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