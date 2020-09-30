宁波推进将厨余垃圾变身天然气

如何将厨余垃圾变废为宝？据悉，宁波市探索把厨余垃圾产生的沼气进行提纯、净化，经过脱硫脱碳之后，形成天然气，通过城市燃气管网送入千家万户。
在位于宁波市海曙区洞桥镇的宁波首创厨余垃圾处理有限公司，工作人员通过机械抓手将厨余垃圾投送至预处理分选车间，剔除非厨余垃圾。工作人员表示，这套厨余垃圾预处理分选系统是全自动化的，可将夹杂在厨余垃圾里的塑料袋、易拉罐等垃圾进行自动分离，提取出厨余垃圾中的有机物，输送到厌氧罐进行厌氧发酵，经过30天左右的厌氧降解，最终产生沼气。
据介绍，把厨余垃圾变成天然气，每吨厨余垃圾可产生27.5方左右天然气，按每方天然气售价2.17元计算，目前每天可收入约4.34万元。
宁波市生活垃圾分类处理与循环利用领导小组办公室有关人士介绍，宁波厨余垃圾处理厂设计处理能力400吨/天，自身可产天然气11000方，加上净化提纯开诚的沼气，天然气产量2万余方。到明年，二期项目建成，总处理量达到800吨/天，自身天然气可达到22000方。
目前宁波建有生活垃圾处置设施14座，其中焚烧厂5座，填埋场3座，餐厨垃圾处置厂4座，厨余垃圾处置场2座。正在抓紧建设奉化、宁海、象山三地生活垃圾焚烧厂并筹备启动宁波市餐厨垃圾处理厂、宁波市厨余垃圾处理厂二期项目，预期2020年底前基本建成。包括城市和农村。农村地区可对本地区产生的厨余垃圾实现就近就地处置。
据了解，宁波市从2013年开始正式启动垃圾分类，目前已经有七成以上的居民能够精准地进行垃圾分类。2019年10月1日，《宁波市生活垃圾分类管理条例》正式施行。近一年来，宁波市综合行政执法局累计开展各类执法检查19.1万次，处罚个人3000多起、单位1400多起，处罚金额79.2万元。目前，宁波市城镇生活垃圾分类覆盖率100%，回收利用率62.6%。（牛广文）
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