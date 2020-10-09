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厚积薄发，自主品牌正式迈入“驾趣”时代

2020年10月09日14:23  来源：人民网-财经频道
 

近日，第16届北京国际车展落下帷幕。作为2020年全球唯一实现线下展示的国际顶级车展，以“智领未来”为主题的本届北京车展聚集了全球汽车行业前沿技术与产品，聚焦智能网联、轻量化等新技术，多角度向观众呈现全球汽车行业在产品升级、品牌升级、产业升级和出行模式等方面的创新理念和成果。

随着泛90后开始成为市场的主力，年轻人将是车企们决胜的主战场。展前，人气舞王王一博正式成为奥迪英杰汇品牌大使，在圈粉年轻人同时，也展现了奥迪对未来的态度。显然，奥迪想要通过王一博，让更多年轻人认识到一个百年品牌并非只有厚重感，还蕴藏着巨大潜力和活力；在长城的展台，一台长城炮，仅外观就可以调动年轻人的肾上腺素，一个更年轻化的长城给了人们更多期待；在东风风神展台，一场品牌焕新发布会，则直接宣告了他面向年轻一代的战略性布局，它旗帜鲜明的把“追梦新青年”作为自己的核心客户群，确立了“驾趣生活践行者”的新定位。

年轻人不仅是未来，更是现实的市场份额。《2019中国汽车消费者洞察报告》数据显示，90后已成为汽车市场消费主力军，占比高达42.4%。着重发展90后年轻群体市场，必然是各家品牌未来的重中之重。

对于自主品牌来说，年轻市场还有一个非常重要的意义是，他可能成为自主品牌改写市场格局的发力点。这届年轻人与他们的父辈相比，对品牌并没有那么执着。他们生长在中国经济发展最迅速的时期，有更强烈的民族自信，他们对自主品牌也展现出更大的包容性。对尚处于成长期的自主品牌来说，这无疑是一次实现阶梯跨越的机会。

“东风风神客群年轻化变化是非常明显的， 30岁以下人群占比超过70%，其中25岁-30岁人群占到51%，这让我们面向未来竞争更有底气。”东风乘用车公司总经理丁绍斌说。

回望自主品牌的年轻化道路，大致可以分为三个阶段：先是营销的年轻化，对于缺乏积累的自主品牌来说，这是最容易切入的，例如吉利几年前就签约了当时还是小鲜肉的孙杨等明星代言；第二阶段是设计的年轻化，在这个阶段，自主品牌的设计水准大幅提升，让人眼前一亮；现在，自主品牌正进入从技术到设计再到营销的全价值链年轻化阶段，也是最要劲儿的阶段。

“你不能希望仅靠一些表面的功夫就能赢下年轻人市场，需要真正的理解年轻用户的需求，并从全价值链条上呼应这种需求。”丁绍斌说。

在品牌焕新发布会上，东风风神提出了“纵享驾趣，一路风神”的品牌口号，“驾趣”成为未来品牌的核心。这个看似简单的词却凝聚着风神对年轻人需求的理解。

提到驾趣，操控是绕不过去的。在很长时间内，“操控”都是自主品牌不敢触及的领域，被称为自主品牌的最后一块短板。操控性和底盘技术直接相关，背后更是由造车平台决定，要从根本上提升，需要再造车平台上突破。

目前，自主品牌在平台化上做的最好的有两个，一个是吉利，另一个就是东风风神。通过与沃尔沃的合作，吉利利用CMA模块架构，开发了领克品牌，让操控性能得到大幅提升。东风风神则是通过与PSA合作，开发了CMP全球模块化平台，这个平台继承了WTCC/ WRC欧洲双料冠军底盘基因，拥有世界顶级的悬架调价技术，将东风风神的造车功力提升到与大众的MQB平台、丰田TNGA平台比肩的高度。该平台下的首款轿车风神奕炫初出茅庐就就CTCC2019赛季上夺得8站5冠的成绩，2020年CTCC 前四站实现1冠5亚，充分证明了其在操控方面的实力。

动力总成是关系驾趣的另一个要素，“任何脱离动力谈操控都是耍流氓“，自主品牌已经走过从“无到有的阶段”，开始向“从有到优”迈进。2019年，长安汽车推出了“蓝鲸动力”，最大功率132kW，最大扭矩300N·m；今年9月，东风风神也推出了一款内部代号为“C15TDR”的全新发动机，最大功率达到惊人的150kW，最大扭矩320N·m，这个数值已经超越了所有自主品牌，也优于本田旗下的1.5T地球梦发动机142KW的成绩。

对于这一届年轻人来说，驾趣不仅是赛道劈弯，也是智能汽车技术带来的愉悦体验。智能汽车技术是自主品牌与合资品牌差距最小的领域，这也得益于中国智能技术的整体跃升。据悉，通过与阿里合作，上汽荣威开发了斑马智行系统，东风风神则通过与百度、华为等合作，开发了行业领先的Windlink智能车机系统和L2+级智能辅助驾驶系统，并且首次将原属于B级车的智能驾驶技术带到了8万级区间，让年轻人从人生的第一辆车开始就享受到顶级智能驾驶技术的魅力。（牛广文）

(责编：任妍、杨曦)
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