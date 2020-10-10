58同城会员金卡增添“求职效果报告”权益 助力金九银十求职季

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据介绍，增添了“求职效果报告”权益的58同城会员金卡，具有全面化的求职效果分析功能。58同城将从浏览职位、投递简历、简历完善、微聊次数、求职勤奋度、谁看了你等六大维度，对求职者和其他求职者的行为进行对比，分析比较求职者的综合竞争力，由此可让求职者对自身求职情况心中有底。

进行了求职情况“体检”后，58同城会员金卡的“求职效果报告”还会带来详实的专属建议，例如进行简历完善、投递更多岗位等。58同城还将根据用户实际情况，推荐包括置顶简历、急速提醒、简历刷新在内的权益，以便于求职者提升应聘体验、提升求职效率。

此外，58同城将以图文并茂地展示同行数据。从工作年限、岗位收入等维度，反映求职者在行业中所处的位置，使求职者对自身和同行整体情况一目了然。依托领先的大数据技术，58同城统计了求职者的其他竞争者，还投递了哪些用户期望的求职岗位，从更广阔的维度对求职者的竞争力进行综合评判，从而使用户对职场优势了然于心，作出更理性的求职选择。58同城还凭借AI技术为求职者提供了更多相关职位机会，部分岗位薪资待遇高、拥有五险一金、周末双休，能较好地满足求职者需求。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)