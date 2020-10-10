北新建材提前完成33亿平米全球石膏板产业布局

2020年9月29日，北新建材新疆石膏板产业布局战略合作正式确定，以实际行动践行中央新疆工作会议精神，产业援疆，富民兴疆，为新疆经济社会发展和产业升级多做贡献，向国庆献礼。北新建材党委书记、董事长王兵出席发布会。

2017年6月6日，北新建材上市20周年之际，宣布将在2020年底前实现30亿平米全球石膏板产业布局。截至2020年9月30日，北新建材在原有27.52亿平米石膏板产能基础上，分别于海南、山西、湖北、内蒙古、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚等地完成石膏板生产线建设布局，北新建材在全球拥有投产运营和在建项目合计产能布局约33亿平米，提前和超额完成三年前提出的2020年完成30亿平米全球石膏板产业布局的计划，继续稳居全球第一。

聚焦主业，布局全国

1982年，北新建材全套引进了我国第一条年产2000万平米石膏板生产线，实现了石膏板的规模化生产，开创了我国现代石膏板工业的新纪元。

1997年，在北京自主设计和建造了国内第一条具有自主知识产权的年产2000万平米的石膏板生产线，首次实现了石膏板的生产线“中国制造”。

2004年，北新建材石膏板业务规模增至4500万平米，位列中国第三，6月正式发布“三年实现3亿平方米，成为中国第一”的战略目标，开启全国石膏板产业布局。启动建设河北涿州、山东枣庄、江苏苏州太仓、浙江宁波、广东肇庆、湖北武汉、辽宁铁岭、四川广安8个大型石膏板生产基地。

2005年3月，北新建材增资控股山东泰和。截至2005年底，北新建材合计石膏板业务规模增至3.6亿平米，成为中国最大石膏板产业集团。

2012年9月，北新建材淮南5000万平米石膏板生产线建成投产，北新建材拥有全资和控股的大型石膏板生产线达到54条，石膏板产业规模达16.5亿平米，跃居为全球最大的石膏板产业集团。

2020年9月，北新建材石膏板产业规模达32.92亿平米，稳居全球第一，连续多年实现产业规模和经济效益快速增长，全球50亿平米新一轮战略布局规划稳步推进，是百年来第一家英法德美四国之外在全球范围内进行石膏板产业布局的企业，一举打破欧美世界500强企业一统天下的格局。在第19届全球石膏大会上，经全球石膏行业票选和全球石膏协会专家评选，北新建材蝉联“全球石膏工业突出贡献奖”，赢得世界同行高度认同和赞誉。

人无我有，人有我优

实现绿色发展、创新发展。北新建材自主开发利用100%工业副产石膏为原料生产纸面石膏板成套工艺配方和技术装备，打破国外技术垄断，并率先在国内推广应用，为我国发展循环经济和节能减排事业做出重大贡献，成为建材行业实施清洁生产和发展循环经济方面的标杆，荣获中国十大循环经济示范企业和中国绿效企业最佳典范奖。

在产品创新领域，北新建材作为中国新型建材行业的领军企业，围绕绿色、创新，从1到N，成功打造质量、技术、效益、规模全面领先的中国高端自主品牌“龙牌”；从0到1，全球原创研发成功“鲁班万能板”及全屋装配系统，实现内装装配化的革命性产品创新。北新建材自主研发的净醛石膏板的甲醛分解效率全球领先；相变石膏板技术在全球率先实现工业化生产的突破。

一体两翼、全球布局

新发展战略引领北新建材高质量发展。2019年，北新建材确立“一体两翼、全球布局”发展战略，“一体”就是以石膏板业务为核心，做好轻钢龙骨、粉料砂浆、矿棉板、保温材料、纤维水泥板等“石膏板＋”配套延伸业务，推广全球原创的“鲁班”万能板全屋装配系统，为客户提供“内墙外墙吊顶地面”一揽子创新产品技术解决方案；“两翼”就是发展防水材料和涂料业务，进入“十倍＋”市场，培育战略级主营业务；“全球布局”就是以石膏板为龙头产品，逐步开展全产品系列全球布局，打造世界级品牌。

2004－2019年，北新建材实现年均净利润复合增长率30%(剔除非经常性损益)，2019年总资产回报率(ROA)14%，销售净利润率18%，资产负债率32%。经国务院批准荣获中国工业大奖，实现建材行业零的突破。荣获全国质量奖，被全球权威评级机构穆迪授予A3评级，是全球同行业最高评级。

2020年是北新建材发布“一体两翼、全球布局”发展战略后的第一年。2020年上半年，北新建材克服新冠疫情等不利因素，实现经营业绩逆势增长，龙牌石膏板毛利率增长3.64个百分点，龙牌轻钢龙骨毛利率增长3.08个百分点；防水业务纳入合并报表后第一个上半年实现归属于母公司的净利润2.17亿元。

(责编：栗翘楚、孙阳)