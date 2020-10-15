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中国寿险业转型发展峰会举办

2020年10月15日20:06  来源：人民网-财经频道
 

10月15日，由《中国银行保险报》主办的中国寿险业转型发展峰会开幕。中国银保监会副主席黄洪出席峰会并讲话。针对疫情冲击下的人身保险业如何转型突围和实现高质量发展，黄洪指出，要与时俱进深化改革开放、锐意开拓强化创新发展、真抓实干服务社会民生、坚持不懈强化党的领导。

据介绍，人身保险业自2013年拉开转型大幕以来，至今已取得了积极进展。重点体现在发展质量持续提升、服务民生能力加强、改革开放步伐加快，以及风险防范成效显著四个方面。

在发展质量方面，人身保险业务保持较快增长。规模保费收入从2012年的1.18万亿元增长到2019年的3.84万亿元，年均复合增长率18.4%。资产规模不断壮大。从2012年的6.1万亿元增长到2019年的16.9万亿元，年均复合增长率15.7%。经营效益更加可观。盈利公司数量从2012年的21家增加到2019年的63家，行业净利润7年增加了29倍，达到2429.2亿元。国际影响力不断提升。2019年世界500强企业排名中，我国10家保险公司入围。

在服务民生方面，2019年全行业城乡居民大病保险承保11.29亿居民，赔付支出661.87亿元，参保群众大病医疗费用报销比例普遍提升10到15个百分点；参与国家长期护理保险制度建设，已开展试点的15个城市中有13个由商业保险公司参与经办。

在改革开放方面，黄洪指出，人身保险业率先完成费率市场化形成机制改革，主流产品价格下降20%左右，业务规模质量效益不断提升，成为保险业乃至整个金融业的亮点。

在风险防范方面，我国保险监管已经从模仿者成长为区域的引领者，监管的科学性、有效性大幅提升。目前风险处置工作有序推进，个别公司风险正在逐步化解。在持续严监管态势下，全行业未发生群体性事件，未出现区域性风险隐患。2020年6月末，人身保险业偿付能力充足率达到204.4%，综合偿付能力溢额2.09万亿元，1-6月经营活动现金流9503亿元，同比增长78％，具备较好的抗冲击能力。

同时，我国人身保险市场仍存在不少短板和弱项。黄洪指出，虽然我国保险业总资产位列全球第二位，但保险深度和保险密度只有4.3%和430美元。在应对重大公共卫生事件和重大自然灾害时，我国人身保险业发挥的风险补偿作用非常有限。

其次，发展质量还有待提高。不少公司仍然依赖传统商业模式，重规模、轻质量，重资产、轻负债，重业务、轻服务，靠“人海战术”、“跑马圈地”掠夺市场，发展方式粗放。

再次，风险管控能力薄弱。个别公司治理问题突出，存在股权代持、股权高比例质押、关联交易、高管渎职失职等现象；少数公司资产负债严重错配，大量投资于高风险资产，未来风险爆发概率较高。

最后，党建工作仍需加强。全行业仍存在党的集中统一领导落实不到位问题。

人身保险业如何才能实现高质量发展，实现转型和突围？黄洪提出，要与时俱进深化改革开放、锐意开拓强化创新发展、真抓实干服务社会民生、坚持不懈强化党的领导。

黄洪表示，人身险行业要深化供给侧结构性改革，优化产品和服务，更好地满足消费者风险保障需求；深化费率形成机制改革，强化责任准备金监管力度，切实防控负债风险；深化公司治理改革，强化“三会一层”职责，完善激励约束；深化资金运用改革，加强资产负债匹配管理，保障投资安全；深化资本充足率和偿付能力监管改革，拓宽资金补充渠道，强化资本约束；深化行政许可和法人机构监管改革，推进简政放权，提升运行效率；进一步扩大对外开放，持续优化营商环境，提高“引进来”的吸引力；进一步加强对外沟通交流与合作，积极参与国际事务，增强“走出去“”的竞争力。

在创新发展方面，尤其要加大营销体制创新。黄洪指出，行业加快发展独立个人保险代理人制度，改变现行主流的金字塔式营销团队模式，打破长期以来形成的高额组织利益，降低营销成本和公司负担，更好地让利于消费者。要加大商业模式创新，鼓励发展“小而精”的专业化保险公司，积极推动扁平化、层级少的公司管理模式，降低经营成本，提高发展效率。“行业必须要进一步解放思想，大胆创新，探索出适合自己的商业模式，才能在日益加剧的国际竞争中杀出一条‘血路’，立于不败之地。”黄洪强调。

在真抓实干服务社会民生方面，黄洪指出，要着眼于新时代社会主要矛盾变化、社会结构转型、中等收入群体增加和消费升级等新趋势，持续推进保险服务转型升级。

黄洪强调，人身险行业要坚持不懈强化党的领导，必须要坚持把党的领导全面融入公司治理，不断完善“双向进入、交叉任职”领导体制，切实发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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