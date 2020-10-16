赋能乡村、构建连接 快手探索可持续扶贫新模式

2019年，梁倩娟在快手售出的农特产品超过10万斤。

从打工妹到“梁掌柜”，2013年，借助陇南农村电商快速发展的契机，梁倩娟辞掉广州的工作回到家乡开始做传统电商，挖掘农产品资源，成为带动周边群众脱贫致富的中坚力量。

如今，核桃、蜂蜜、花椒、鸡蛋，甚至玉米须，这些普普通通的农产品在梁倩娟这里，都能变成白花花的“银子”。

梁倩娟分享自己的故事。

梁倩娟只是快手扶贫一个缩影，这样的“平常事”“平常人”，正在中国数百万中国农民手中发生。从四川的稻城亚丁到内蒙古乌拉盖草原，从甘肃的陇上江南到贵州的西江千户苗寨，快手扶贫在中国土地神经末梢的小乡村和互联网之间，搭建起了价值互通的桥梁，用科技实现乡村和城市的平行连接，让贫困山区好产品、好风光利用平台优势，惠及每一个人。

从“新动力”到“关键动力”

中国勾勒电商高质量发展蓝图

9月5日，商务部副部长钱克明在出席2020中国电子商务大会曾评价，随着电子商务规模品质持续提升，结构效益更加优化，创新融合不断加速，引领作用日益突显，电子商务从推动中国经济增长和新旧动能转换的“新动力”逐步成长为“关键动力”。

据商务部此前发布的统计数据显示，2019年中国电子商务市场规模持续引领全球，服务能力和应用水平进一步提高。中国网民规模已超过9亿人，互联网普及率达64.5%。全国电子商务交易额达34.81万亿元。其中网上零售额10.63万亿元，同比增长16.5%；实物商品网上零售额8.52万亿元，占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%。电子商务从业人员达5125.65万人。与此同时，全国农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长19.1%；农产品网络零售额3975亿元，同比增长27%，电子商务进农村综合示范对全国832个国家级贫困县实现全覆盖。

特别是今年以来，电子商务在助力抗击疫情、拉动消费回补、畅通外贸产业链供应链等方面发挥了重要作用，为经济社会发展作出了突出贡献。

根据商务部委托第三方大数据显示，2020年1-9月，全国832个国家级贫困县实现网络零售额2068.8亿元，同比增长24.1%，较上半年提速5.2个百分点，主要指标持续改善，增长势头进一步增强。

从赋能乡村到搭建“桥梁”

快手成为贫困地区百姓的“新农具”

“截止今年9月，快手扶贫幸福乡村带头人项目已经培育出36家乡村企业和合作社，共发掘和培养68位乡村创业者，提供超过200个就业岗位，累计带动超过3000户贫困户增收。除此之外，快手扶贫乡村振兴官项目已帮助数百位基层政务工作者销售地区农民的农产品、推广地方文旅、进行基层政务治理。快手已成为扶贫‘新农具’、基层治理‘新工具’。”北京快手科技有限公司副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷如是说。

北京快手科技有限公司副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷

2018年，快手成立扶贫办公室，三年来，通过积极探索“短视频、直播+扶贫”方向，系统性开展扶贫项目，逐步开展“打开快手·发现美丽中国”等合作计划，大力推动贫困地区脱贫攻坚。

宋婷婷介绍，快手作为国内短视频和直播平台之一，9年以来，坚持普惠的价值观，对乡村地区给予了公平的资源分配。据平台数据统计，从2019年6月至2020年6月，中国有2570万人从快手平台获得了收入，其中，664万人来自贫困地区，在中国贫困地区，每4人中就有1位活跃快手用户。快手在贫困地区记录生活的视频总数超29亿条，点赞数超950亿次、播放量达16538亿次。

在疫情防控期间，“短视频、直播+”助力脱贫攻坚更显示出自身的优势。快手发起了“百城市（县）长，携手助农”活动，邀请市、县领导连同快手达人直播带货，多链路直播销售农副产品。目前该项目已经和全国超过50个地区（覆盖24个省、自治区、直辖市）政府部门达成合作，举办近200场直播助农活动，产品累计销售额已经突破3.6亿元。

“百城市（县）长，携手助农”活动海报

从短视频到消费扶贫新模式

视听行业崛起为乡村振兴拓展新舞台

“面对突如其来的新冠疫情，各机构探索实施了短视频直播+扶贫的消费扶贫新模式。利用互联网拓展销售渠道，切实解决受疫情影响严重地区和贫困地区扶贫农畜产品的销售问题，为消费扶贫向纵深发展提供了新路径。”国家广播电视总局公共服务司司长邓慧文在第八届网络视听大会上表示，视听+扶贫成为全社会参与扶贫、了解扶贫的重要途径，成为激发贫困群众内生动力，提升贫困地区自我发展能力的重要手段。

随着乡村4G深化普及、5G创新应用，城乡“数字鸿沟”已明显缩小。

宋婷婷认为，5G、物联网等技术的应用，意味着更加互通的网络、更高的带宽、更低的延迟，这为快手短视频、直播的发展提供了更多可能。快手已经推出“快手课堂”，5G时代，通过网络和高清晰的画质，用户可以学习做手工艺、农业、工业等技能并可以实时互动。

如今，越来越多的年轻人也开始加入快手扶贫的队伍。

作为法学专业的毕业生，95后小伙儿安金秋起初始踏入行业时即通过短视频的方式帮助贫困地区销售农产品。“2020年因为疫情影响，无法去到贫困地区拍摄短视频，所以他选择直播，继续为贫困地区带货。”安金秋说。

2018年，安金秋开始在全网更新美食视频，在两年的时间内，粉丝突破3000万。

针对平台在乡村创业中的助力作用，安金秋表示：“平台让他们有了更多的与自己潜在的客户沟通的机会，有了更多的人能看到我的产品、看到我产品的生产加工过程，看到创业的不易，看到产品背后很多人文的、情感方面的东西。这些是线下的门店或者是普通的一个线上网店所不能体现的。商品的价值得到了重新的评估。”

脚踏实地，快速迭代。8个字是安金秋对于乡村创业的总结。

“我觉得主要是现在社会发展的太快了，尤其是短视频行业，短视频行业只用短短的两到三年的时间迅速崛起，而在这个平台上成功的人太多了，纷繁复杂。成功的快，也是容易让人迷失方向的。所以我和我们公司也是想一步一个脚印，想把自己擅长的，做到最好。不断总结自己的经验、教训，快速迭代；同时，将别人的实践与教训，也快速地总结迭代。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)