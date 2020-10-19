10月15日，第七届中国笔业博览会在浙江分水开幕。中国制笔协会理事长王淑琴、副理事长吴少平出席，桐庐县县领导齐力、俞建华、郑为民参加开幕式。

据悉，本届博览会为期3天，近500家参展商展出覆盖书写工具、绘图文具、收纳文具等文具行业全品类多款外形新颖、功能多样的新产品，更有众多零部件厂家和机械设备厂家出席。经过线上登记报名统计，将有专业采购商10000余人参加。

其中，超过60%的企业来自全国各地，格力模具、白雪文具、派克、蓝图等行业知名品牌企业亮相博览会，15个文具行业顶尖设计师和20多个头部IP参加，为全国优秀制笔企业搭建了绝佳的展示销售舞台与寻求商机、投资合作、发展共赢的桥梁。

经过数十年的发展，分水镇制笔产业具有完整的产业链集群，拥有企业共525家，年产60亿支笔，年产值在65亿元左右。

受疫情影响，70%产品以外贸出口为主的分水制笔行业面临冲击较大，分水镇镇政府与行业协会积极引导和鼓励外贸企业，从产品外贸为主向国内市场转变，通过现场销售、网络营销、跨境电商等多种手段逐步恢复生产，积极开拓更大的国内市场。

展会期间，分水镇还特地举办了中国制笔行业文创联盟成立大会、文具行业创新设计对接峰会等活动，受到了采购商们的广泛欢迎与好评。（牛广文）

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