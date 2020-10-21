“校长大会”作业帮苏静分享：教育以学生为中心 信息化以老师为中心

16日，在中国教育报主办、作业帮独家协办的“2020中国教育报校长大会”信息化与智慧教育分论坛上，作业帮执行总裁苏静做了主题为“学习的变革——教育迈入信息化的时代思考”的分享。她提出，教育要以学生为中心，信息化应该以老师为中心。

信息化助力搭建正向循环教学生态系统

苏静介绍，信息化在在线教育中应用广泛，可以规划学习路径、推送学习内容，侦测能力缺陷、预测学习速度。在作文批改、作业布置、虚拟场景展现、口语测评、组卷阅卷、拍照搜题、分层排课等方面都有广泛应用。

疫情期间，1.94亿中小学生在家线上学习，催生了一场号称人类有史以来最大规模的在线教育实验。作业帮积极参与其中，用户数创下新高，在疫情前5周，便打造了2000节课。

苏静表示，这是因为作业帮有强大的知识树和知识图谱构建能力，及海量的精品题目生产能力，为科学教研提供“弹药”。

苏静介绍，信息化有利于搭建正向循环教学生态系统。可以实现分层教学，增强老师与学生的互动，更加精准地了解学生学习效果和进度。苏静说，信息化的另一个重要效能是推动了个性化教学。手势识别答题、专注力测试、离席检测、距离检测、集体发言等功能已经在直播课堂中得到了实践及应用，有AI老师支持，在寓教于乐的同时还能让学生感受到1对1的关照。

信息化的重点是解决老师实际需求

苏静表示，信息化的重点应该是解决老师的实际需求。信息化可以为教师减负增效，教师可以全程跟课，实时了解学生情况，为每一位学生提出针对性的学习规划和建议。

在教师减负增效方面，作业帮正在探索讲义的高效数字化，实现讲义快速生成，讲义直印教辅。另外，还在探索一键生成课件，建立精品题库，试题多维标签管理等。

苏静介绍，作业帮借助信息化，做了一系列的探索。教师端，有课前直播系统自检；课中智能板书、双向实时互动、虚拟实验、线上互动；课后有巩固练习和作业分发。学生端，课前做到提醒预习；课中课堂互动、练习作答、表扬激励；课后巩固练习、课程回放、学情报告等。

苏静说，作业帮根据海量的“教与学”学习数据，还在探索绘制区域中小学生学习特点“画像”，建立中小学生学习能力预测模型，对中小学生校外学习数据进行动态监测和深度挖掘，助力科学教育决策。

建设普惠便捷管道 做公立校有益补充

苏静表示，在线教育的最大价值在于普惠。在此之前，整个教培体系从不缺乏优秀的老师和优质的内容，缺乏的是把这些资源放大、迁移、匹配的便捷管道。

“让优质教育触手可及是作业帮的使命。作业帮先后在超过8亿台智能设备上被激活，每月连接超过1.7亿用户，这一积累构成了这个管道最底层的能力。”（张铭阳）

苏静表示，作业帮始终坚持做好公立校有益补充。她说，除了学校教育，校外教育也是离不开的场景，校内和校外的打通，才能准确完成学生的学习闭环。

(责编：栗翘楚、孙阳)