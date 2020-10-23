华夏银行成功发行10亿元“京津冀协同发展”债权融资计划

近日，由华夏银行作为独立主承销商并全额投资的“京津冀协同发展”债权融资计划在北京金融资产交易所成功挂牌发行。此次发行是华夏银行深入贯彻落实国家京津冀协同发展战略的重要举措，开拓了京津冀地区企业融资的新渠道，对于金融机构服务实体经济，助力经济发展具有重大意义。
本期项目总备案金额15亿元，首次发行10亿元，全部由华夏银行和刚刚开业的华夏理财有限责任公司全额认购。募集资金全部用于京津冀产业转移区域的经营性项目建设。“京津冀协同发展”债权融资计划将协同建设承载区域与建设主体集中于一体，将在打造京津冀产业转移和基础设施建设上体现新作为。
项目发行过程中得到了北金所和天津市相关部门的大力支持。华夏银行总行与天津分行总分联动，项目从审批到成功发行落地，历时不到三周。华夏银行作为独立主承销商在项目推进过程中，以最短的时间内完成了项目审批、备案、投资等全流程工作，得到融资人的高度认可。
华夏银行作为全国性股份制银行，始终牢记国有金融企业的初心使命，主动对焦京津冀协同发展国家战略，从全行高度提出打造“京津冀金融服务主办行”的战略定位。总行与京津冀区域政府签署了京津冀协同发展战略合作协议，全力推进“京津冀金融服务主办行”战略。自2018年至今，已累计为京津冀三地提供信贷支持近7600亿元，其中京津冀协同发展重点项目提供融资支持近2000亿元。本笔业务的落地，既是华夏银行践行京津冀协同发展国家战略的重要内容，也是服务实体经济助推经济发展的重要举措。
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