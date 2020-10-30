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深化改革务求实效 推动落实“三年行动”

——中央企业第八届混改工作研讨会在京举行

2020年10月30日09:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电 “中央企业第八届混改工作暨第六届投资研讨会”日前在京举行。会上，各界人士聚焦国企改革前沿观点，展望未来发展趋势，就如何进一步推进国资国企改革进行了交流与探讨。

十八届三中全会以来，国企的改革步伐不断加大。2020年是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年,同时也是“三年行动方案”的启动之年。国企改革在推进混合所有制改革、专业化重组等方面都实现了新突破，改革力量的汇聚，共识的增强，使得多种资本充分发挥其优势，实现资源的有效配置，生产要素的优化组合。

中国企业国有产权交易机构协会党委书记夏忠仁表示，新时代国资国企改革为产权交易行业带来了难得的发展机遇，也提出了新的要求。产权交易资本市场在服务国有经济布局优化结构调整、服务国企混合所有制改革、助力国有企业拓宽融资渠道，培育企业上市，优化要素资源配置等方面发挥出重要作用。产权交易资本市场已成为助力各级国有企业实施“混改”，实现国有资本与非公资本取长补短、相互融合、共同发展的重要操作平台。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际经济、贸易和商务往来受到了巨大冲击，大国之间的博弈不断升级，全球经济下滑。国富资本董事长熊焰在主持会议时表示，受益于疫情防控和经济社会发展统筹推进，我国国民经济在全球各国普遍出现大幅度滑坡的情况下逆势增长，这一成绩来之不易。以央企为首的国有企业在恢复和稳定国民经济，促进社会平稳发展方面，功不可没。

一年来，中央陆续出台了《国企改革三年行动方案》、《中央企业混合所有制改革操作指引》等多项政策，从不同角度鼓励、引导、规范、促进以混改为主线的国企改革，秉持“分类推进、综合改革”的方向，给予央企及子公司更多的放权，提供给国企更多元化员工中长期激励模式，并鼓励国企和民企之间相互兼并和融合。

针对如何深化混合所有制改革这一话题，中国企业改革与发展研究会会长宋志平在会上发表了主题演讲，从“深刻理解三年行动方案关于积极稳妥深化混合所有制改革的意义”、“混改核心是通过改革引入市场化经营机制”、“塑造建立混改文化”、“完善发挥容错纠错机制作用”等方面系统阐述了深化混合所有制改革的意义、原则、路径、方式。国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所研究室主任刘现伟就“混合所有制改革的难点与对策思考”结合当前深化国有企业改革和国资监管体制改革的新形势，针对混改中可能遇到的各种问题进行了解析。

近年来，产权交易资本市场在为国有企业盘活存量资产，实现国有资本形态转换，促进国有资产保值增值，防止国有资产流失发挥了重要的作用。北京权易互联网络有限公司CEO张军在发表以“互联网+产权投融资 赋能国资国企深化改革”为主题的演讲时介绍，权易汇是定位于以房地产、非上市股权、债权、矿业权、实物资产等非标资产与权益交易的全国性综合互联网交易平台，平台积极探索基于互联网线上、线下相结合的非标准化基础资本市场，给泛产权市场带来了新机遇和新思路。

据悉，本次会议由中国企业改革与发展研究会、中国企业国有产权交易机构协会主办，中国企业国有产权交易机构协会市场服务专业分会、北京九汇华纳企业管理集团有限公司承办。

(责编：杨曦、孙阳)
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