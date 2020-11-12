共商银保发展之路 “金貔貅 2020第三届银保合作发展论坛”举办

原标题：共商银保发展之路 金貔貅 2020第三届银保合作发展论坛举办

中新网11月12日电 新冠肺炎疫情突袭，短期内对银保渠道带来了冲击。长远来看，疫情将加速线上业务的转型升级。在人工智能、5G、大数据等新的科技手段的加持下，用户消费与金融服务向线上的迁移将会加速，线上线下业务生态的融合也将开启，进而重塑银保合作的业务模式。

11月11日，由易趣财经传媒、《金融理财》主办，财信吉祥人寿保险股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司特别支持举办的“金貔貅 2020第三届银保合作发展(北京)高峰论坛”在北京拉开帷幕。此次盛会以“变革与使命”为主题，围绕后疫情时代的银保合作、新形势下银保合作的协同与破局、银保合作线上化的机遇与挑战、银保渠道合作线上化转型等一系列主题进行，旨在搭建一个监管机构、专家学者、银保机构等多角色参与的交流合作平台。另外，现场还颁发了22项银保渠道大奖。

中国保险行业协会秘书长商敬国提出，银行保险的合作要建立一种金融生态体系的关系，银保应该共同培育未来更大的市场，而不是在现有市场上去分割，应该把蛋糕做大，而不是只想分蛋糕，也可以催生出更多的附属行业，这才能成为一个生态体系。商敬国认为，银行和保险就像森林与大树，还要有灌木野草，这才是生态体系；要立足建立银行保险的生态体系，主动参与到经济的循环当中。

此外，易趣财经传媒总裁、《金融理财》杂志社社长石东，中南财经政法大学教授、中国建设银行原董事会秘书陈彩虹，中国邮政储蓄银行总行个人金融部副总经理邓静，北大方正人寿保险有限公司副总裁宁飚，中国银保监会原党校副校长、国有重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢等近30位银行、保险业重要领导以及资深专家也进行了精彩的主题演讲以及圆桌论坛，共商银保合作发展之路。

本次活动的重头戏还有“金貔貅”银保奖项榜单的新鲜出炉。本次评奖通过第三方数据调研、网上投票选举、现场采访以及专家评审从综合实力、机构、人员、产品、推广和服务等多个维度进行评价，并最终得出公平公正的评选结果，共计22个奖项。

“金貔貅奖”在奖项设置上内容广泛，依托公司综合、单项、产品以及人物四大类型设立，下设分支银保业务协同、领军人物、金牌创新力、金牌满意度银保产品、银保业务拓展精英等。该榜单全面剖析了银行、保险行业在银保领域中的渠道管理、产品创新、业务发展、客户服务等方面的突出表现，是对整个行业的银保业务发展和转型的系统总结。

作为中国首份专注于金融领域的高端个人理财类杂志，《金融理财》创刊于2007年10月，倡导“专业创造价值，意见成就财富”，悉心为高净值人士和群体性崛起的新富阶层提供财富管理意见与商业机会服务。

(责编：杨曦、孙阳)