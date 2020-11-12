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圣湘生物“分钟级”快速核酸检测仪随“雪龙2”号出征南极

2020年11月12日17:02  来源：中国新闻网
 
原标题：圣湘生物“分钟级”快速核酸检测仪随“雪龙2”号出征南极

　   中新网长沙11月11日电 (唐小晴 李送君)由中国自然资源部组织的中国第37次南极科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科学考察破冰船10日从上海出发，开始执行南极科学考察任务。湘企圣湘生物向中国极地研究中心、中国第37次南极考察队捐赠的2套iPonatic快速核酸检测仪随“雪龙2”号一起出征南极，助力南极考察及新冠肺炎疫情防控。

　　中国第37次南极科学考察队领队张体军、“雪龙2”号船长赵炎平接受捐赠，并向圣湘生物颁发了感谢牌匾和感谢证书。

　　张体军表示，当前，全球进入第二波疫情，南极大陆作为地球上唯一没有受到新冠病毒感染的区域，各国非常重要的任务是防止新冠病毒进入南极，精准、简便、快速的检测能力是做好南极疫情防控非常重要的手段。

　　圣湘生物iPonatic快速核酸检测仪一台随同“雪龙2”号出征南极考察，另一台将安放在中国南极长城站，助力疫情防控。张体军表示，圣湘生物iPonatic快速核酸检测仪能够很好地解决临时检测、快速检测的需求，对队员考察过程中相关港口的停靠交流，南极相关科考站将起到很好的防护作用，有力支持中国南极科考事业，展现“中国智慧”。

　　现场，圣湘生物技术工程师进行了iPonatic快速核酸检测仪的相关演示实验，并对相关考察队员进行了相关培训指导。

　　目前，圣湘生物全场景化新冠核酸检测方案已服务全球140多个国家和地区，成为全球新冠病毒核酸检测主流方案，公司已向全球捐赠价值近1.6亿元的抗疫物资；自主研发的“科技抗疫”成果iPonatic快速核酸检测系统，让核酸检测突破时间和空间等应用场景限制，新冠核酸检测15-45分钟出结果，并可拓展其他疾病项目检测，能够有效助力不同应用场景实现快速核酸检测，已服务全球近50个国家新冠抗疫和疾病防控。(完)

(责编：杨曦、孙阳)
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