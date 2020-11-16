京津冀专题招商暨“四个在汉中”推介活动开幕

新华网北京11月16日电 15日，汉中·京津冀地区专题招商推介暨签约仪式暨“四个在汉中”推介活动在京举行。会议由陕西汉中市人民政府副秘书长吴永善主持，陕西汉中市副市长屈占权和北京市商务局副局长吴向阳出席会议并致辞。

打造“四个在汉中”特色品牌，是落实新发展理念的具体行动，是提升城市能级、汇聚发展要素、推动汉中新时代高质量发展的现实需要。在15日至18日，汉中市重点区域招商分队将在京开展以“牵手京津冀、对接大市场”为主题的“金秋季”京津冀地区专题招商活动。

会议现场专门开设了“汉中特色农产品和旅游产品展示区”，通过图片、文字和实物集中展示汉中茶叶、大米、蜂蜜、食用菌、中药材等8大类100余种优质农特产品和特色旅游产品，让藏在秦巴汉水间的绿色健康产品走进市场、走上餐桌。

此次京津冀地区专题招商活动，旨在做靓叫响学研在汉中、医养在汉中、旅居在汉中、兴业在汉中区域特色品牌。在新发展格局下，汉中积极布局，顺应发达地区产业梯度转移的大势，利用首都国际门户枢纽优势，主动融入京津冀协同发展战略，积极承接智能制造、医疗康养、现代服务、科技创新等产业转移，实现优势互补、共同发展，全力助推汉中经济社会追赶超越发展。

此外，在会议现场陕西汉中市商务局作汉中市特色农产品推介；陕西汉台区、经开区、兴汉新区、滨江新区、高新区围绕资源禀赋、优势产业和拟合作领域进行招商推介。在会议现场，共进行了13个项目签约，合计金额213亿元。

(责编：任妍、孙阳)